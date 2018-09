Linh Nga diện set đồ hiệu gần 150 triệu đồng đi event

MC Quỳnh Chi ngày càng chịu chơi khi diện bộ jumpsuit nhung điệu đà có giá 60 triệu đồng. Một năm trở lại đây, cô là gương mặt 'phủ sóng' trên VTV khi đảm nhận vai trò dẫn dắt các show 'The Remix', 'The Voice' và mới đây là 'The Voice Kids'.