Linh Chi suýt xiêu lòng vì Isaac '365'

Ca khúc 'Ác mộng' do Only C và JongKay sáng tác, nằm trong album vol.2 mà 365 phát hành cuối năm ngoái. 'Ác mộng' đang được yêu thích nhờ giai điệu trẻ trung và ca từ ý nghĩa. MV của nhóm do đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và Ngô Thanh Vân thực hiện, có nội dung lẫn hình ảnh đẹp cùng mạch cảm xúc sâu sắc.