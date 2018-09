Lilly Nguyễn mặc hở, đọ dáng bên An Nguy

Đối lập với vẻ sexy của Lilly Nguyễn, An Nguy lại dịu dàng trong bộ cánh trắng in họa tiết gốm sứ. Cô vào vai Ly Cún, một nhân viên bán gà chiên rất hâm mộ ngôi sao ca nhạc Kevin Vũ (Trấn Thành). Đây cũng là vai diễn đầu tay của An Nguy trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7.