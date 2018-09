Lê Thúy hạnh phúc vì gia đình chồng chiều chuộng hết mực

Không chỉ được Khải An thương yêu, Lê Thúy còn được bố mẹ chồng chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ.

Người mẫu Lê Thúy sinh năm 1991 tại Quảng Bình, từng là vận động viên bóng chuyền. Cô trưởng thành từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 ở vị trí top 3. Sau chương trình, cô được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường dẫn dắt và trình diễn cho các bộ sưu tập của anh. Đầu năm 2015, Lê Thúy kết hôn với Khải An. Chồng cô sinh năm 1984, làm thiết kế mỹ thuật phim ảnh. Anh cũng có đam mê với ca hát và nghề mẫu. Đôi uyên ương quen nhau qua sự giới thiệu của ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên. Sau khi kết hôn, Lê Thúy tích cực tham gia các hoạt động thời trang và dự sự kiện.

- Hơn nửa năm kết hôn, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

- Làm vợ là việc khá thú vị với tôi. Buổi sáng, tôi phụ mẹ chồng nội trợ trước khi bắt đầu công việc riêng. Tôi hay dậy sớm hơn ông xã vì anh phải làm việc khuya. Sau đó, chồng đưa tôi đi ăn sáng trước khi cả hai đi làm. Những hôm phải đi quay, chồng tôi rời nhà từ 5h, nhiều lúc trở về thì đã quá nửa đêm. Vào buổi tối, bố mẹ anh thường đi uống cà phê để bàn bạc công việc gia đình, giờ có cả vợ chồng tôi tham gia.

Tôi cố gắng ăn uống nhiều hơn và tập thể thao để có thêm sức khỏe lo cho gia đình. Tuy nhiên đến giờ, việc tăng cân với tôi vẫn quá khó. Còn lại mọi thứ không thay đổi nhiều lắm.

Gia đình anh An muốn tạo điều kiện để tôi dành thời gian phát triển công việc riêng. Từ ngày làm dâu nhà anh, tôi được bố mẹ chồng cưng chiều lắm, vì gia đình toàn con trai và rất mê có con gái. Mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi nên hay mua đồ ăn để con dâu tẩm bổ. Những tối rảnh rỗi, mẹ còn tự may cho tôi vài bộ đồ ngủ. Bố chồng thì khỏi bàn, cưng con dâu như thể tôi còn đang đi học. Mỗi khi con dâu đi công tác xa, bố còn cho tiền, bắt tôi cầm theo y như bố mẹ ruột vẫn làm. Tôi thấy mình may mắn khi được bố mẹ chăm lo như con ruột.

Lê Thúy và chồng xuất hiện trong một sự kiện cuối tháng 9 ở TP HCM.

- Vợ chồng chị chia sẻ cuộc sống và công việc thế nào?

- Những lần nhiếp ảnh gia nước ngoài muốn cộng tác với tôi, ông xã đều đứng ra thu xếp công việc vì biết vợ gặp vấn đề về ngoại ngữ. Thấy tôi cố gắng đi tập thể dục, chồng cũng tranh thủ thời gian để cả hai tập cùng nhau. Những lúc như vậy, tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì ông xã luôn tìm mọi cách để ở bên và hỗ trợ mình. Đây là điều may mắn mà người vợ nào cũng mong ước. Ngược lại, tôi cũng hay theo anh An lên phim trường những khi có thể để lo việc ăn uống, hiểu thêm và chia sẻ với khó khăn anh gặp phải.

Gần đây, vợ chồng tôi rất bận. Tôi hay đi diễn ở các thành phố, thi thoảng ra nước ngoài. Còn anh An thường phải về Mỹ công tác, mỗi lần đi phải mất vài tuần. Do đó, khi cả hai trùng ngày nghỉ là tranh thủ đi chơi xa. Chồng tôi thích du lịch trong nước lắm vì anh bảo Việt Nam còn nhiều nơi đẹp, chưa tận hưởng hết thì ra nước ngoài làm gì. Có lẽ vì anh ở Mỹ đã lâu và đi nhiều nước rồi nên "thèm" những "chất riêng" của Việt Nam.

- Chị cảm thấy sao khi vợ chồng thường xuyên phải xa nhau vì công việc?

- Hồi đầu, tôi hay giận chồng lắm vì anh làm việc mà không lo đến ăn uống nghỉ ngơi, có khi tự làm hại sức khỏe. Nhưng dần dần, tôi hiểu và thông cảm hơn. Công việc của chồng tôi thật sự vất vả và anh lúc nào cũng cố làm tốt hơn mong đợi vì sự cầu toàn. Những lúc khó khăn nhất là khi chồng tôi ở Việt Nam nhưng phải dành trọn thời gian để quay phim, có khi cả tháng mới có một ngày nghỉ. Có những hôm, anh đi từ lúc tôi còn chưa tỉnh và trở về khi vợ đã ngủ say.

Còn bây giờ, việc liên lạc của hai đứa khi xa nhau không gặp trở ngại gì. Vợ chồng tôi luôn nhắn tin cho nhau khi vừa ngủ dậy và gọi điện thoại trước khi ngủ.

- Mỗi lúc có "chiến tranh", anh chị làm gì để giảng hòa?

- Từ khi quen nhau đến lúc về dưới một mái nhà, chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ. Một khi đã giận, tôi sẽ không nói gì với chồng. Anh An thì lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích và năn nỉ đến khi tôi hết giận mới thôi. Có mấy lần, anh về Mỹ còn tôi ở nhà một mình. Ở bên đó, chồng tôi giao thiệp, ăn uống và xem phim với bạn bè vào mỗi tối. Tôi ở đây thì nhớ anh, vừa tủi thân nên đâm ra giận dỗi. Thế là anh lại nhắn tin xin lỗi, năn nỉ. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con.

Người mẫu sinh năm 1991 hết lời khen ngợi chồng vì sự ân cần, chu đáo và kiên nhẫn anh dành cho cô.

- Trong mắt chị, chồng là người thế nào?

- Chồng tôi thẳng thắn, bộc trực nhưng hơi gia trưởng. Anh nghĩ sao nói vậy. Tôi thì lại nhạy cảm, hay tự ái và có chút thiếu tự tin về bản thân, nhiều lúc tôi hay trách ông xã vô tâm. Hình như phụ nữ nào cũng thích chồng nghe ý kiến của mình nên có vài lần tôi từng thấy anh và mình khó hòa hợp. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn của anh giúp chúng tôi gần nhau hơn, những suy nghĩ tiêu cực trước đó gần như biến mất. Giờ cả tôi và anh thẳng thắn góp ý để đối phương hoàn thiện bản thân.

Anh An là người có năng lực và cầu tiến, đầy trách nhiệm với công việc cũng như gia đình. Anh luôn cố xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho cuộc sống lứa đôi. Ngoài làm phim, tôi biết anh còn đam mê rất lớn với ca hát. Nhưng gần đây, tôi không nghe chồng đả động gì đến nó. Tôi nghĩ có lẽ vì ông xã áp lực việc phải kiếm tiền để xây dựng gia đình và anh cũng không muốn vợ chịu thêm những điều tiếng khi chồng trở thành người của công chúng. Tuy vậy, trong tương lai, tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp để hỗ trợ chồng theo đuổi đam mê.

- Chị nghĩ sao về chuyện bỏ nghề người mẫu, chọn một công việc thu nhập ổn định hơn cho chồng đỡ vất vả?

- Chúng tôi đã có kế hoạch kinh doanh cùng bố mẹ chồng thời gian tới. Tôi đã sẵn sàng để gác lại công việc riêng nhưng anh An thì vẫn muốn vợ có cơ hội làm việc ở thị trường quốc tế. Ông xã bảo tôi còn chưa khai thác hết tiềm năng bản thân. Anh khuyên tôi còn trẻ nên hãy bay thật xa với ước mơ của mình. Anh không muốn tôi tiếc nuối khi nhìn lại sau này, còn công việc gia đình bây giờ hãy để anh lo. Còn chuyện kinh doanh, anh vẫn sẽ điều hành. Sau này, khi đã thoả chí tung hoành, tôi có thể tiếp tục chăm lo công việc cùng anh.

Khải An luôn tận dụng mọi thời gian để chia sẻ cuộc sống cũng như công việc với Lê Thúy.

- Anh chị có dự định thế nào về chuyện sinh con?

- Chúng tôi tính sinh con từ trước khi cưới cơ (cười). Nhưng con cái là của trời cho, vợ chồng tôi muốn để tự nhiên, khi nào đến thì hay. Thực ra, Anh An mong có con lắm rồi. Chồng tôi muốn có ba đứa cả trai lẫn gái. Còn tôi thì thích có năm đứa, toàn con gái hết. Vợ chồng tôi quan niệm nếu có con thì phải lo cho mỗi đứa thật đầy đủ và công bằng. Vì vậy, việc sinh con cũng còn tuỳ vào vấn đề tài chính và sự ổn định nữa.

- Chị còn trăn trở gì về gia đình nhỏ của mình?

- Vợ chồng tôi muốn bố mẹ hai bên được nghỉ ngơi, đi du lịch và có cuộc sống an nhàn hơn. Ở tuổi này, các bố mẹ còn nhiều vất vả quá. Thời gian tới, anh An sẽ sắp xếp đưa bố mẹ tôi vào TP HCM. Ông xã muốn bố mẹ sống tốt hơn và được gần gũi cháu sau này. Về phần mình, chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều trong cuộc sống, chỉ biết làm việc và hết mình với những cơ hội đến.

Theo VnExpress