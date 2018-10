Lệ Quyên tháo sụn mũi giả tránh hoại tử

Dự định đợi qua liveshow mới tiểu phẫu, Lệ Quyên được bác sĩ yêu cầu tiến hành sớm, nếu không sẽ gây nhiễm trùng.

Thời gian qua, ca sĩ Lệ Quyên vướng nhiều lời đồn về ngoại hình khi cho rằng cô phẫu thuật gắn sụn mũi, tân trang nhan sắc và kéo dài tuổi thanh xuân. Điều này càng được chắc chắn qua nhiều bức ảnh khác lạ được cô đăng tải. Thông tin thất thiệt này khiến Lệ Quyên cảm thấy bị làm phiền, mệt mỏi. Mới đây, anh Hà Thanh Phúc - quản lý truyền thông của nữ ca sĩ - chính thức lên tiếng về vụ việc.

Theo đó, ca sĩ Lệ Quyên từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi cao thẳng, thanh tú hơn. Gần đây, chiếc mũi của cô trở nên đau nhức, sưng to. Ban đầu, Lệ Quyên không quá lo lắng, thậm chí nghĩ là viêm xoang đơn giản. Nhưng cơn đau càng lúc nặng hơn, ảnh hưởng đến việc nữ ca sĩ tập luyện liveshow khiến cô quyết định đến gặp bác sĩ. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ chỉ định bắt buộc Lệ Quyên tháo sụn mũi giả.

Hình ảnh Lệ Quyên với chiếc mũi đã tháo sụn được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, việc tháo sụn cũ cũng khó khăn vì sụn gắn quá lâu dính liền vào mũi, gây mất máu nhiều, chưa kể thay đổi ngoại hình của Lệ Quyên ngay thời điểm sát liveshow. Ban đầu, Lệ Quyên dự tính qua liveshow mới tiến hành tiểu phẫu nhưng bác sĩ không đồng ý vì nếu để lâu sẽ gây nhiễm trùng, hoại tử, nguy hiểm tính mạng. Trước yêu cầu cấp bách từ bác sĩ, giọng ca Giấc mơ có thật quyết định thực hiện tháo sụn cách đây một tuần và may mắn mọi thứ suôn sẻ.

Hiện Lệ Quyên yên tâm với ngoại hình mới dù mũi của cô vẫn còn sưng nhẹ. "Mọi thứ đều có lý do của nó. Phải tháo sụn gấp, chịu đau đớn nhưng giờ ngắm mình trong gương, tôi thấy thoải mái, trẻ trung. Sau này, tôi chẳng phải lo trong người có đồ giả nữa", nữ ca sĩ chia sẻ.

Lệ Quyền gặp sự cố sưng đau mũi ngay sau thời điểm thực hiện bộ ảnh thời trang mới.

Sức khoẻ đảm bảo giúp Lệ Quyên và êkíp an tâm chuẩn bị cho các dự án nghệ thuật mới. Cô sẽ ra mắt hai album vào đầu tháng 12/2018. Album vol 6 gồm 6 ca khúc nhạc trẻ do nhạc sĩ Phúc Trường, Nguyễn Minh Cường... sáng tác và album Khúc tình xưa số tiếp theo gồm 14 ca khúc. Lệ Quyên sẽ có bản song ca với học trò trong cuộc thi Thần tượng Bolero 2017 do cô làm giám khảo.

Ngoài ra, nữ ca sĩ tổ chức liveshow Lệ Quyên 2018 vào ngày 28/10 tại Hà Nội với các khách mời Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng... Sau liveshow, nữ ca sĩ tiếp tục sang Mỹ lưu diễn và chuẩn bị cho Qshow 2 - kỷ niệm sự nghiệp 20 năm ca hát của cô.

Anh Tuấn