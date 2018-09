Lệ Quyên sợ khán giả mất kiểm soát khi nghe mình hát

Ca sĩ nói, trong giọng hát của cô có sẵn nước mắt, dễ làm người nghe đã buồn càng buồn thêm.

Chiều 7/11, Lệ Quyên có buổi họp báo ra mắt album Vùng tóc nhớ - gồm 10 bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An tại phòng trà Không Tên, TP HCM. Đây là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên các sáng tác của nhạc sĩ nổi tiếng chính thức được sử dụng tại Việt Nam.

Trong 10 bài Lệ Quyên ghi âm cho album, với ca khúc nào cô cũng phải "vật vã" mới hoàn thành. Bởi, nhạc của Vũ Thành An rất dễ nghe nhưng lại vô cùng khó hát. Nếu quá lạm dụng và phô trương kỹ thuật sẽ không thổi được "hồn" vào ca khúc, ngược lại, nếu không có kỹ thuật sẽ không thể xử lý được. Có những hôm Lệ Quyên phải mất vài tiếng đồng hồ mới hoàn thành một bản thu âm mà sau đó nghe lại cô cảm thấy ưng ý.

Ca sĩ Lệ Quyên quyến rũ tại họp báo chiều 7/11. Ảnh: Nguyên Trương

Những bài không tên của Vũ Thành An được rất nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trình bày nên là áp lực lớn với Lệ Quyên khi cô là một trong những ca sĩ thuộc thế hệ trẻ nhất "dám" hát một lúc 10 bài. Chưa kể, phía gia đình nhạc sĩ Vũ Thành An khẳng định, hàng chục năm qua, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cả khán giả đã hát sai lời, thậm chí sai cả giai điệu của những ca khúc này. Vì vậy, khi phía gia đình làm việc với đơn vị phát hành là Phương Nam Phim, họ đã yêu cầu ca sĩ Lệ Quyên phải hát chính xác từng từ theo văn bản Vũ Thành An tự tay viết.

Tuy rất ủng hộ việc phải tôn trọng những giá trị thật, nhưng ban đầu Lệ Quyên cũng khá "cứng đầu". Cô sợ khi mình hát đúng theo văn bản của nhạc sĩ đưa ra sẽ bị nhiều thế hệ khán giả cho rằng cô hát sai, không giống các ca sĩ nổi tiếng trước đó đã hát. Song, điều khiến Lệ Quyên an tâm nhất là phía nhạc sĩ Vũ Thành An khẳng định, bản thu của Lệ Quyên sẽ được lấy làm bản chuẩn. Kể từ nay về sau, bất kỳ ai hát nhạc Vũ Thành An cũng phải hát giống bản thu của Lệ Quyên.

Với album này, Lệ Quyên và ê kíp mất 6 tháng để thực hiện. Đó là một khoảng thời gian rất dài, tốn nhiều công sức và tâm huyết. Để rồi nữ ca sĩ vô vàn hạnh phúc khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ chính nhạc sĩ Vũ Thành An và người nhà ông. Theo nhạc sĩ, mỗi thời đại trời sinh ra những nghệ sĩ vừa đẹp vừa có tài để đem lại niềm vui cho mọi người và ông thấy Lệ Quyên là một vóc dáng hiếm quý.

Khi nghe Lệ Quyên hát những bài không tên, Vũ Thành An cầu mong những ai bị thất tình sẽ tìm được sự an ủi. Vì đây là những sáng tác mà ông ghi lại cảm xúc của mình để làm kỷ niệm cho những mối liên hệ tình cảm. Tuy nhiên, Lệ Quyên thì lại "khuyến cáo" khán giả rằng chỉ nên nghe album này khi không quá buồn. Theo nữ ca sĩ, trong giọng hát của cô đã có sẵn nước mắt, nên nếu ai đang buồn quá mà nghe những ca khúc không tên sẽ càng buồn thêm và mất kiểm soát, dễ làm những điều không hay.

Toàn bộ tiền tác quyền của album Vùng tóc nhớ được nhạc sĩ Vũ Thành An đưa vào quỹ từ thiện Teresa mà ông sáng lập, giúp đỡ các cụ già neo đơn. Album chính thức phát hành từ 7/11 và Lệ Quyên có đêm nhạc giới thiệu tại phòng trà Không Tên tối 8/11. Trong dịp này, nhạc sĩ Vĩnh Tâm ra mắt album hoà tấu guitar Đời đá vàng, cũng với 10 tình khúc Vũ Thành An.

Video Lệ Quyên hát "Bài không tên cuối cùng" tại họp báo:

Hàn Quốc Việt