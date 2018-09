Lê Minh MTV bị tai nạn phải nhập viện

Nam ca sĩ bị trầy mặt và gãy một phần xương hàm trong tai nạn trên đường về nhà vào tối 20/9.

Hiện nay, Lê Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM. Gia đình nam ca sĩ cho biết, mắt hiện không mở được vì có máu tụ, miệng cũng không nói được do bị gãy một phần xương hàm. Bác sĩ chỉ cho phép Lê Minh nói chuyện với người nhà sau ít nhất 48 tiếng kể từ khi nhập viện tối 20/9.

Anh Tuấn, thành viên của nhóm MTV, phỏng đoán Lê Minh có thể đã gặp cướp, dẫn đến bị hành hung hoặc bị ngã xe. Bởi sự việc xảy ra vào tối 20/9, khi nam ca sĩ đang trên đường về nhà ở quận 2 bằng xe máy. Tuy nhiên, công an quận 2 ban đầu nhận định, đây không phải là một vụ cướp. Xe của nam ca sĩ hiện được giữ tại công an phường Bình An.

Lê Minh - thành viên nhóm MTV.

"Lúc đó Lê Minh đi một mình nên chỉ anh ấy mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện Lê Minh vẫn chưa nói được", Anh Tuấn nói.

Vợ Lê Minh đang ở Mỹ nên không thể túc trực bên chồng. Người nhà và một số bạn bè biết được thông tin đã nhanh chóng đến bệnh viện chăm sóc nam ca sĩ.

Mới đây, sáng 9/9, nghệ sĩ Tâm Tâm khi lưu thông bằng xe máy trên đường cũng bị ngã dập đầu, chấn thương sọ não. Nhân chứng cho biết, chị bị cướp giật giỏ xách, dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nữ nghệ sĩ cũng đang điều trị tại bệnh viện.

