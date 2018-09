Lê Hoàng chê Hà Trần hát không hay

Trong chương trình 'Giai điệu Tự hào', đạo diễn khó tính thẳng thắn nói rằng, diva nhạc Việt đã sai khi làm mới ca khúc 'Bài ca hy vọng'.

Được sáng tác năm 1958 của nhạc sĩ Văn Ký, ca khúc Bài ca hy vọng diễn tả nỗi niềm của những người con miền Nam ra tập kết ở miền Bắc, ngày đêm mong chờ đất nước thống nhất để được trở về quê hương. Ở đó cũng có nỗi lòng của những người miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt. NSND Trung Kiên chia sẻ, Bài ca hy vọng có đời sống cho tới tận ngày nay vì tính thính phòng, sự chuẩn mực bên cạnh những giá trị nội dung sâu sắc. Rất nhiều giọng ca thính phòng lựa chọn ca khúc này để dự thi tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới bởi ở những đoạn cao trào, ca khúc cho phép người ca sĩ được khoe hết quãng giọng rộng.

Hà Trần bị đạo diễn Lê Hoàng chê về cách hát khi cố gắng làm mới ca khúc nổi tiếng 'Bài ca hy vọng'.

Vậy nhưng khi biểu diễn ca khúc này trong chương trình Giai điệu Tự hào số tháng 9, phát sóng tối qua (26/9) trên VTV1, Trần Thu Hà không hát theo kiểu giả thanh, opera như những ca sĩ gạo cội trước đó. Diva chọn tông giọng vừa phải, hát nhẹ nhàng, giản dị. Cô mang hơi thở đương đại, cách hát pop của mình vào những đoạn luyến láy. Phần cao trào của bài hát "về tương lai lai, đàn chim ơi” cũng được thể hiện vừa phải, tách biệt hoàn toàn với các bản thu trước đó của Khánh Vân, Lê Dung hay Ánh Tuyết. (xem video)

Tiết mục của diva Hà Trần nhận về những luồng ý kiến khen chê trái chiều từ hai hội đồng khách mời bình luận. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành rất nhiều lời khen ngợi cho Hà Trần và nhạc sĩ phối khí Quốc Trung:. Anh nói: “Tôi có cảm giác mình đang được thưởng thức món ăn rất mới dù chất liệu cũ và đã quá nổi tiếng rồi. Cách anh Trung phối, cách đặt cấu trúc bài cũng như phần hòa âm giống như ở châu Âu. Nếu nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như vừa được đi qua một nhà hát, ở đó có giọng hát đẹp, xử lý rất khéo, đúng kiểu opera. Về cuối, anh Quốc Trung khéo léo khi cho Hà Trần kết một câu kết rất nhẹ chứ không quá ồn ào. Và sau câu hát đó, một đoạn nhạc khiến cho người ta thấy được niềm hy vọng ấy thực sự xuất hiện”.

Trái ngược với Nguyễn Hải Phong, đạo diễn Lê Hoàng lại cho rằng: “Vừa rồi nghe chị Hà hát tôi không thấy hay. Tôi không cho cách hát của Hà là sai, tôi biết đây là cách hát của ngày hôm nay nhưng tôi không thể cảm được”. Phú Quang, nhạc sĩ của những con phố Hà Nội cũng đưa ra ý kiến: “Chương trình này khiến cho người ta xúc động, vậy thì đừng làm mất cái xúc động ấy đi. Tôi đồng ý tuổi trẻ phải có cách hát khác. Tôi cũng đồng ý chị Trần Thu Hà hát hay, anh Trung phối cũng hay nhưng mà… chương trình ngày hôm nay nên trân trọng hoài niệm cũ. Vừa rồi người lớn tuổi không thể xúc động được vì nó quá xa lạ với tâm trạng của họ”.

Với màn tranh luận của Hội đồng khách mời, tiết mục của Trần Thu Hà nhận được số lượng bình chọn của khán giả tại trường quay thấp nhất, 43,83%.

Phú Quang xúc động trước màn thể hiện 'Dậy mà đi'.

Sự phá cách của nhạc sĩ Quốc Trung trong cách phối ca khúc Nối vòng tay lớn cũng bị số đông 'ném đá' dữ dội. Ba học trò trong team The Voice của Quốc Trung gồm Thái Châu, Hà My và Đinh Tuấn Khanh nhận cơn mưa chê bai từ phía Hội đồng khách mời. Lê Hoàng thẳng thẳn coi những người khen phần thể hiện này hay là những kẻ nhát gan, không dám nói lên sự thật. Anh gay gắt: "Tôi nhìn thấy một đội hình rất đông, đạo cụ chuyên nghiệp và động tác múa phức tạp nhưng tôi không thấy một chút nào xúc động cả. Tôi thất vọng một cách não nề. Ai khen nhạc này của Trịnh Công Sơn thì tôi đồng ý chứ ai khen cái phần trình diễn này thì tôi rất là kinh ngạc. Như vậy là các bạn bị tình trạng: tên tuổi của nhạc sĩ lớn quá, bài hát này nổi tiếng quá, đêm trang trọng quá nên các bạn bị ảo giác hay nói thẳng là nhát gan. Thôi thì khen cho nó an toàn, khen cho chắc. Tôi cho rằng phần trình diễn này rất không thành công”.

Nhạc sĩ Phú Quang đồng tình với Lê Hoàng: “Tôi nghe ca khúc này rất nhiều lần, lần nào cũng xúc động, riêng lần này thì không”. Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu cũng không chấp nhận việc làm mới ca khúc này. Nhạc sĩ Thụy Kha khuyên: “Có thể hip hop, ảo thuật âm nhạc ở bất cứ ca khúc nào nhưng riêng ca khúc này thì không vì dân tộc đã chọn ca khúc này là ca khúc cộng đồng".

Trong khi diva nhạc Việt và học trò của Quốc Trung bị chê thì những màn biểu diễn khác lại được các vị khách khen ngợi. Ca khúc Dậy mà đi qua giọng hát của 3 ca sĩ Thái Châu, Hà My, Tuấn Khanh cùng tốp ca ca Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn còn khiến nhạc sĩ Phú Quang bật khóc. Ông nói: “Tôi rất xúc động trước tấm lòng chân thành. Hôm nay tôi mới thấy một điều, hồi đó, tấm lòng của con người trong sáng quá. Đây là những bài hát được hát từ chính trái tim của họ. Nói ra có thể có những người buồn, nhưng ngày hôm nay càng ngày càng ít đi tiếng hát từ chính trái tim mình”. Nhạc sĩ cũng đánh giá cao tài năng của ca sĩ không chuyên U80 của Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn khi biểu diễn ca khúc.

Sự kết hợp của NSND Trung Kiên và cháu gái Thiện Thanh trong nhạc phẩm Tự nguyện cũng là tiết mục gây chú ý trong chương trình Giai điệu Tự hào tối qua. (xem video) Ở tuổi 77, NSND Trung Kiên vẫn chứng tỏ được giọng hát bậc thầy trong nghệ thuật giả thanh cổ điển. Chất giọng khỏe, hào sảng và đầy kỹ thuật của ông song hành cùng chất giọng nhẹ nhàng, trong sáng của cháu gái Thiện Thanh, đã mặc một chiếc áo mới cho ca khúc kinh điển này. Tuy rằng giọng Thiện Thanh còn khá non, phần đệm bè cho ông nội cũng chưa thực sự hoàn hảo, nhưng so với lần xuất hiện cùng mẹ tại chương trình Không gian âm nhạc năm 2011, con gái Thanh Lam - Quốc Trung đã có sự tiến bộ vượt bậc lớn.

Khép lại đêm nhạc số tháng 9, ca khúc Dậy mà đi dẫn đầu tỷ lệ bình chọn tại trường quay với 92,40%, tiếp theo là Bài ca hy vọng (43,83%), Tự nguyện (92,27%), Người mẹ Bàn Cờ (54,44%), Nối vòng tay lớn (55,14%).

Quỳnh Như