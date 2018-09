Lê Hiếu và Văn Mai Hương tình tứ đi xem nhảy

Tối 21/9, cặp Văn Mai Hương - Lê Hiếu sánh đôi đi xem đêm mở màn 'So you think you can dance' phiên bản Việt mùa thứ hai. Trong khi Lê Hiếu lịch lãm với veston, Á quân Vietnam Idol 2010 gợi cảm với áo lưới.