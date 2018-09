Lê Hiếu biểu diễn trong đêm nhạc 'Iam every woman'

Lấy cảm hứng từ ca khúc I am every woman được trình bày lần đầu tiên bởi nữ danh ca Chaka năm 1978 và cover bởi giọng ca huyền thoại Whitney Houston năm 1992, chuỗi sự kiện cùng tên đã được nest by AIA triển khai với hàng loạt hoạt động thú vị. Đó là việc tiếp đón tất cả khách hàng theo tiêu chuẩn dịch vụ năm sao, những món quà tặng được thiết kế riêng từ Dominique Saint Paul, nestTALK in Business kết hợp với kênh tài chính FBNC; chương trình về sinh trắc vân tay, làm đẹp, chụp ảnh ngay tại văn phòng... Chương trình được áp dụng đồng thời tại nest by AIA, TP HCM (tầng 2, toà nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1) và tại Hà Nội (tầng 4, tháp B Vincom Bà Triệu - 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).