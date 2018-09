Lan Phương cho con gái bú trong lúc chụp hình

Trong buổi chụp hình kỷ niệm của hai mẹ con tại studio, Lan Phương không ngần ngại cho con bú trước ống kính. Cô chia sẻ: "Cho con bú là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Khi đói, con không chờ nổi, đầu nghiêng sang một bên, miệng há thật to cuống quýt tìm kiếm như chim non há mỏ chờ mẹ mớm ăn. Khi có ti mẹ rồi, bụng đã có sữa chảy vào, con bắt đầu mở to mắt ngước lên nhìn mẹ. Con cứ nhìn mẹ như thế, miệng vẫn bú chùn chụt. Con nhìn mẹ như thể mẹ là cả thế giới của con. Con cảm nhận thế giới qua ánh mắt và nụ cười của mẹ. Con an tâm trong vòng tay mẹ và biết rằng mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con".