Lan Ngọc xin đóng vai Cám sau khi Tóc Tiên từ chối

Trong quá trình tập diễn cho vai Cám, Ngô Thanh Vân thấy Lan Ngọc đã chín muồi trong cách diễn xuất của mình. Cô đa dạng và bắt nhịp theo chỉ đạo diễn xuất rất tốt, nhưng có lẽ vì đã bị đóng khung khá lâu và vì đã diễn quá nhiều phim truyền hình nên cô dễ dàng đi vào lối mòn của thói quen cảm xúc đã được lập trình sẵn. 'Tôi đã bắt em ra khỏi vùng an toàn, thay đổi cách đi, giọng nói và cả ánh mắt. Ngọc bắt đầu mất thăng bằng khi bị lôi ra khỏi vùng an toàn. Em bất đầu không biết mình làm gì và sự lo lắng tột cùng ấy đã làm em mất ngủ và tinh thần không ổn định. Em bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn và cảm thấy bất an rồi nghi ngờ về khả năng diễn xuất của mình. Đỉnh điểm cho tất cả các buổi tập không thành công và stress tột cùng của em ấy là một trận nước mắt như mưa đầu mùa. Lan Ngọc đã khóc vì áp lực, vì sự chênh vênh ngoài vùng an toàn và vì chưa tìm ra một 'nàng Cám' mà tôi đã yêu cầu'.