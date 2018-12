Lan Ngọc ép cân đến chảy máu dạ dày

Trong 3 tháng, Lan Ngọc giảm khoảng 4 kg để khuôn mặt bớt bầu bĩnh, góc cạnh và già dặn hơn. Cô chia sẻ: 'Vừa xong dự án truyền hình remake 'She was pretty', tôi được đạo diễn Bảo Nhân ngỏ ý mời tham gia dự án điện ảnh của anh ấy. Lúc đó, tôi còn trong tạo hình nhân vật cũ có mặt to tròn, tóc ngắn và xù lên. Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng, tập gym cấp tốc và nuôi lại tóc để kịp casting cho 'Gái già lắm chiêu 2''.