Lan Khuê vào top 10 Trang phục dạ hội tại Miss World

Chỉ còn hơn một tuần nữa là phần bình chọn cho các thí sinh sẽ kết thúc. Khán giả có thể bình chọn cho đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2015 theo các bước sau: 1. Tải app tại link http://www.missworld.com/competition/The-Miss-World-App/ hoặc AppStore tìm Miss World sau đó tải về.

2. Mở app chọn ngôn ngữ.

3. Bấm thanh menu chọn vote for your top 3.

4. Bấm chọn thí sinh sẽ thấy danh sạch hiện ra. Lần lượt bấm chọn cho các thí sinh.

5. Sau khi chọn xong top 3 bấm vote now rồi vote now lần nữa là OK.