Lan Khuê trượt Top 5+1 vì thể lệ bất ngờ thay đổi phút chót

Theo thể lệ ban đầu, thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ lọt vào vòng thi ứng xử cuối cùng.

Người đẹp Lan Khuê.

Ban tổ chức Miss World đã có sự thay đổi khó hiểu về giải khán giả bình chọn trong đêm chung kết tối 19/12 tại đảo Hải Nam. Mở màn đêm thi, người dẫn chương trình cho biết, thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất thông qua ứng dụng của cuộc thi sẽ là thí sinh thứ 11 lọt vào vòng bán kết. Đây là sự sửa đổi bất ngờ, khác với thể lệ ban tổ chức đã thông báo trên trang web Miss World. (Xem video)

Trước đó, trên trang web ghi rõ cách thức bầu chọn: "Người chiến thắng khán giả bình chọn sẽ lọt vào vòng cuối cùng của Miss World 2015. Khi các thí sinh vòng cuối được công bố, cổng bình chọn khép lại, người chiến thắng giải People's Choice Award sẽ được công bố. Nếu người chiến thắng giải bầu chọn không có tên trong top cuối (Top 5), cô ấy sẽ được gọi vào vòng thi ứng xử".

Theo thể lệ cũ, Lan Khuê - người đẹp giành được nhiều phiếu bầu chọn nhất - sẽ là thí sinh thứ 6 (Top 5+1) bước vào vòng thi ứng xử để tìm ra người chiến thắng. Tuy nhiên, vì sự thay đổi này, đại diện của Việt Nam chỉ được lọt vào vòng bán kết (Top 10 +1). Đây thực sự là điều đáng tiếc đối với Lan Khuê và Việt Nam, bởi lẽ ra cô đã có thể đạt được thành tích cao hơn và có cơ hội để khẳng định tài năng của mình trong vòng thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Không chỉ trượt vòng cuối, Lan Khuê còn bị ban tổ chức gạt ra khỏi màn trình diễn Dances of The World ở phút cuối. Người đẹp thổn thức tâm sự trên trang cá nhân khi cuộc thi vừa kết thúc: "Tôi khóc cạn nước mắt khi tôi không được xuất hiện mở màn Dances of The World. Tôi sững sờ với điểm số khi các phần thi của mình đều được đánh giá cao và nhận được sự trầm trồ từ các thí sinh".

Tiết mục múa solo với áo tứ thân và nón quai thao của Lan Khuê đã bị loại khỏi màn trình diễn Dances of The World. Cô đã phải chọn mặc áo dài thay thế khi tham gia màn trình diễn này.

Lan Khuê vốn được chọn biểu diễn điệu múa dân tộc cùng một số ít thí sinh khác trong phần Dances of The World. Nhưng cuối cùng, màn biểu diễn của cô được thay thế bằng điệu múa của thí sinh nước chủ nhà Trung Quốc.

Sau những giọt nước mắt buồn bã vì bị "xử ép" và chấm điểm thiếu công bằng, Lan Khuê đã tự động viên bản thân mạnh mẽ hơn. Cô chia sẻ: "Nhưng không sao, sóng gió đã đi qua. Mọi thứ đã ở lại phía sau. Những sóng gió này là động lực để tôi phải làm điều gì trong tương lai để tiếng nói của đất nước tôi mạnh mẽ hơn". Cô cũng cảm ơn đất nước, mọi người đã hết lòng ủng hộ để cô mang dải băng Việt Nam bước ra sân khấu thế giới".

Hoài Vũ