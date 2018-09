Lan Khuê được bạn trai thiếu gia cầu hôn

Hoa khôi bất ngờ nhận được lời yêu thương từ bạn trai Tuấn John trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thiết.

Chiều 27/6, Tuấn John diện vest bảnh bao, quỳ xuống đeo nhẫn cho Lan Khuê tại một toà nhà quận 1, TP HCM. Sau đó, cả hai trao nhau nụ hôn tình cảm. Nữ giám khảo The Face hạnh phúc đắm đuối nhìn người yêu trong khoảnh khắc đặc biệt. Bạn bè của cả hai đứng xung quanh hò reo chúc mừng cặp đôi.

Lan Khuê rạng rỡ trong khoảnh khắc được Tuấn John cầu hôn chiều 27/6.

Lan Khuê chia sẻ: "Tôi rất vui, bất ngờ khi được anh John cầu hôn vì trước đó anh ấy bảo đang đi công tác ở nước ngoài. Màn cầu hôn còn được chứng kiến bởi những người bạn thân thuộc nhất. Đây là điều mà một người đàn ông sẽ cùng tôi đi hết cả cuộc đời mới có thể mang đến được".

Trước đó không lâu, thông tin Lan Khuê sắp cưới bạn trai Tuấn John được nhiều người đồn nhưng cả hai giữ im lặng. Khi được hỏi, Lan Khuê nói với Ngoisao.net rằng: "Phải cho tôi ngày đẹp để gửi thông cáo báo chí chứ!".

Một nguồn tin khẳng định Lan Khuê đã lên kế hoạch làm việc với nhà thiết kế áo cưới nhưng vì bận rộn nên chưa thể gặp trực tiếp để bàn bạc. Mới đây, cả hai lại tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm sang trọng từng được nhiều cặp sao Việt chọn tổ chức hôn lễ.

Hoa khôi được cầu hôn ở sân thượng của một toà nhà ở quận 1, TP HCM.

Từ khi quen nhau, cặp đôi chưa công khai nhưng thường xuyên sóng đôi tại nhiều sự kiện. Bạn trai từng đứng đợi Lan Khuê hoàn thành phần trình diễn ở tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam và đưa cô đi ăn tối. Đầu tháng 6, họ tiếp tục xuất hiện trong một chương trình thời trang khác diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Lan Khuê còn tham gia tuyển sinh cho The Bachelor Vietnam - chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò do ông xã tương lai của cô làm giám đốc sản xuất.

Cặp đôi bị bắt gặp đi đặt tiệc cưới cách đây vài ngày.

John Tuấn Nguyễn sinh năm 1987, là thành viên của gia đình cố doanh nhân Tư Hường. Anh được biết với vai trò quản lý một khu resort nổi tiếng ở Nha Trang, Phó ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội quảng bá du lịch Nha Trang. Trong showbiz, Tuấn John có mối quan hệ thân thiết với Phạm Hương, Lệ Hằng...



Năm 2016 , Tuấn John từng công khai mối quan hệ với Thúy Vân - Á khôi Áo dài cùng năm với Lan Khuê. Cả hai có thời gian gắn bó mặn nồng, đưa nhau đi du lịch Canada nhưng nhanh chóng chia tay sau đó.

Lan Khuê sinh năm 1992, từng đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài 2014. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2015 và vào top 11 chung cuộc nhờ phiếu bầu chọn của khán giả. Sau đó, người đẹp đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face 2016-2017 và The Look 2017. Năm 2018, cô trở lại làm host chương trình Siêu mẫu Việt Nam.

Anh Tuấn