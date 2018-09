Lan Anh đăng quang 'The Winner Is'

Đêm chung kết 'The Winner Is', diễn ra vào tối qua (28/9) không có nhiều bất ngờ so với dự đoán khi hai ca sĩ chuyên nghiệp là Phương Trinh và Trương Thế Vinh đều 'thất bại' trước hai gương mặt hoàn toàn mới, Lan Anh và Nam Hương. Trong đó, Lan Anh, thí sinh đến từ bảng Học sinh - Sinh viên đã chiếm được tình cảm của 101 vị giám khảo và khán giả nhờ chất giọng trong trẻo. Ở vòng thi đầu tiên, Lan Anh 'hạ đo ván' Trương Thế Vinh với ca khúc 'Stronger'. Đây là bài hát từng gây sốt trên cộng đồng mạng của cô cách đây 2 năm. Dẫu chưa có nhiều kinh nghiệm, lại chưa từng trải qua trường lớp đào tạo âm nhạc nào nhưng Lan Anh vẫn làm bùng nổ sân khấu. Giám khảo Thanh Bùi đã hết lời khen ngợi giọng hát cao vút và nhận định, cô là một tiềm năng.