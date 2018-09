Lâm Vinh Hải, Phạm Lịch nhảy trên hit của Mỹ Tâm

Không bị áp lực của chuyện thi cử, đêm diễn tối qua là dịp để top 10 cuộc thi 'So you think you can dance' (Thử thách cùng bước nhảy 2014) thỏa sức thể hiện tài năng. Cả 10 tiết mục của chương trình đều được dàn dựng hoành tráng, công phu, trong đó nổi bật nhất là màn kết hợp của Lâm Vinh Hải - Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên - và Phạm Lịch, thí sinh của năm nay.