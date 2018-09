Lâm Vinh Hải giả gái, làm MV tặng mẹ

Lâm Vinh Hải còn hóa thân thành học sinh tiểu học hồn nhiên với khăn quàng đỏ trên vai. Một ê kíp gồm những bạn trẻ cùng đam mê và nhiệt huyết đã giúp anh thực hiện MV này. Sau 'A gift for mom', chàng vũ công còn thực hiện sản phẩm mới về đề tài giới trẻ và những nụ cười. 'Tôi muốn mời những người bạn thân từng thi So you think you can dance tham gia MV này', anh bật mí.