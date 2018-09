Lam Trường đau lòng khi con hỏi: 'Ông là ai?'

Anh bị vợ cũ Ý An tố là người cha vô trách nhiệm, lâu lâu mới sang Mỹ thăm con nhưng lần nào cũng nhằm mục đích chụp ảnh PR.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lam Trường chính thức lên tiếng một lần duy nhất trên Ngoisao.net về vấn đề này. Lam Trường khẳng định, anh nói ra những điều này không phải để mọi chuyện căng thẳng thêm vì không muốn vợ cũ bị tổn thương. Trong 4 năm Lam Trường và Ý An ly dị, anh chưa bao giờ nói điều không hay về cô, vì anh hiểu được những cảm xúc cô phải trải qua. Lam Trường cũng không muốn bàn về vấn đề đúng, sai, chỉ mong Ý An dần nguôi ngoai chuyện cũ. Hơn nữa, anh sợ sau này con trai lớn lên, đọc được những gì bố mẹ nói về nhau trên báo chí sẽ buồn lòng. Nhưng, có những chuyện nếu càng im lặng thì càng bị thiệt thòi, danh dự bị hạ thấp, nhân cách bị coi rẻ..., buộc anh phải lên tiếng. Lam Trường muốn sự thật phải được tôn trọng.

Lam Trường quyết định lên tiếng sau nhiều năm im lặng trước những câu chuyện mà vợ cũ chia sẻ về mình trên mạng xã hội.

Khi Lam Trường và Ý An chia tay, anh đã làm đúng nghĩa vụ của mình theo luật pháp Mỹ. Trong 3 năm đầu tiên, Lam Trường không chỉ chu cấp chi phí nuôi dưỡng con trai, còn chu cấp cho mẹ của bé. Anh vừa kết thúc việc chu cấp cho Ý An năm ngoái, nhưng vẫn sẽ gửi tiền phụ cô nuôi bé Kiến Văn đến khi bé trưởng thành. Lam Trường tiết lộ, số tiền anh gửi cho Ý An hàng tháng không hề nhỏ. Nó được đổi lại từ mồ hôi, công sức của anh trong các show diễn. Có những hôm Lam Trường phải hát rát cổ họng từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau ở Mỹ, để rồi số tiền đó được anh đem gửi cho vợ cũ. "Anh Hai" thú thật, nhiều năm nay anh không còn màng tới cát-xê mà anh kiếm được từ các chuyến lưu diễn Mỹ, chỉ dám trích ra một chút mua sắm trang phục hoặc đầu tư ngược lại cho nghề. Với Lam Trường, anh chỉ có thể thể hiện được trách nhiệm làm cha đến như thế, có muốn hơn nữa cũng rất khó.

Lam Trường cho rằng, việc gửi chi phí nuôi con để hỗ trợ vợ cũ là hoàn toàn đúng đắn, không chỉ về lý mà còn về tình. Song, anh biết sẽ không bao giờ bù đắp được cho Kiến Văn về tinh thần khi không có cha ruột bên cạnh. Kiến Văn còn quá nhỏ, có thể không ý thức được hết chuyện thiếu vắng tình cha và sự chăm sóc của cha, nhưng về lâu về dài thì chuyện đó hoàn toàn không hay. Đó là lý do anh rất muốn tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ, trò chuyện với bé.

Kể từ khi hai vợ chồng "đường ai nấy đi", Lam Trường đều tranh thủ mỗi lần sang Mỹ biểu diễn để đến thăm bé. Với nam ca sĩ, chuyện đi - về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm con không hề dễ dàng. Mỗi lần muốn gặp bé, anh phải sắp xếp công việc ở trong nước và liên lạc với vợ cũ từ trước đó. Tuy nhiên, mọi chuyện không thoải mái như anh nghĩ. Thời gian đầu, Ý An còn để anh có dịp gặp con trai, nhưng càng về sau cô càng "làm khó", không tạo cơ hội cho cha con anh gặp gỡ nữa.

Lam Trường cho biết, hơn 4 năm qua Ý An không bao giờ nghe điện thoại của anh. Mỗi lần nhắn tin, Lam Trường phải đợi rất lâu cô mới trả lời, không ít lần anh chỉ ngồi không để chờ tin nhắn của Ý An rồi mới sắp xếp công việc được. Thế nhưng, đáp lại sự sốt ruột của anh chỉ là những tin nhắn cộc lốc, không đầu không đuôi và không thiện chí của vợ cũ. Ý An khiến mọi thứ trở nên khó khăn, làm Lam Trường rất mệt mỏi.

Những năm qua, số lần Lam Trường được gặp và tiếp xúc với Kiến Văn chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù đó là quyền tối thiểu của người làm cha như anh khi vợ chồng ly dị. Mỗi lần anh và Kiến Văn gặp nhau đều có sự hiện diện của Ý An, nên hai cha con không trò chuyện riêng tư được nhiều. Một vài lần Ý An cho anh gặp bé ở trung tâm trò chơi, bé mải mê chơi game nên cũng không thiết tha nói chuyện với bố. Trước tình hình đó, Lam Trường xác định, việc bé Kiến Văn quên cha ruột là điều sớm muộn, chỉ không biết là khi nào. Anh không khỏi đau lòng khi trong những lần ngắn ngủi được gặp Kiến Văn, bé đều nhíu mày không nhận ra hoặc buột miệng hỏi bằng tiếng Anh "Ông là ai?".

Hình ảnh mới nhất Lam Trường chụp với con trai Kiến Văn khi được Ý An sắp xếp cho cuộc gặp chớp nhoáng.

Mới đây nhất, Lam Trường rất khổ sở mới được Ý An "sắp xếp" cho cuộc gặp chớp nhoáng trong vòng 30 phút với Kiến Văn, nhân lúc bé vừa tan học và chuẩn bị học bơi. Anh cho biết, mình đã chủ động liên lạc với Ý An trước đó một ngày để cô xếp lịch gặp bé, nhưng Ý An có vẻ không "thiết tha" lắm. Đến giờ hẹn, anh liên tục nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời, dù bé Kiến Văn đã tan học từ sớm. Đến khi Lam Trường đến được nơi Kiến Văn học bơi, thời gian rảnh rỗi của bé không còn nhiều.

Trong cuộc gặp đó, Lam Trường đi cùng một người em trai thân thiết, vì trước đó một ngày anh bị cướp đập vỡ kính xe, không còn phương tiện đi lại. Vì lâu ngày được gặp con nên anh tranh thủ chụp ảnh, quay phim để khi nào nhớ con thì ngắm. Nhưng, những điều này lại bị Ý An và bạn bè của cô cho là anh cố tình lấy con ra để PR bản thân trên báo. Chưa kể, thái độ của cô rất hả hê khi con trai tỏ vẻ không nhận ra bố và trong ký ức của bé dường như không có chút khái niệm nào về người sinh ra mình.

Theo Lam Trường, anh là bố đứa trẻ nên hoàn toàn có quyền thể hiện tình cảm, tình thương của mình với bé như bất kỳ người cha nào trên thế giới. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ lấy con trai ra để "làm ăn" hay làm lợi cho tên tuổi của mình, vì điều đó rất tồi tệ. Khi đọc được đoạn Ý An mô tả lại cuộc gặp của mình với con cùng những bình luận mang tính cười cợt, miệt thị, Lam Trường thấy vô cùng đau đớn. Nam ca sĩ cho rằng hành động của vợ cũ quá nhẫn tâm.

Lam Trường khẳng định, anh hiền nhưng không hèn. Anh đã im lặng quá lâu khiến Ý An nghĩ rằng anh sợ cô, trong khi thực chất vấn đề không phải vậy. Lam Trường không muốn sau khi chia tay hai người cứ mãi căng thẳng, để rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là đứa trẻ. Anh chỉ mong mình và mẹ của Kiến Văn dù không còn đi chung đường, vẫn cùng chung tay chăm sóc và mang đến cho bé những gì tốt đẹp nhất. Chưa kể, bây giờ cả anh lẫn Ý An đều có cuộc sống riêng, Ý An đã có chồng còn anh cũng sắp kết hôn. Anh chỉ mong cô hiểu rằng không có người cha nào nỡ thờ ơ và chối bỏ đứa con của mình. Có điều, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và diễn ra như mình mong muốn.

Trong khuôn khổ cuộc trò chuyện lần này, Lam Trường không có ý định xoáy sâu vào những vấn đề khác. Anh muốn chia sẻ sự thật để khán giả hiểu rằng gia đình nào cũng có những khó khăn, mà anh lại là đàn ông nên không thể đem tất cả ra để giãi bày với công chúng. Riêng những chuyện đã qua giữa Lam Trường với vợ cũ, cũng như những khúc mắc giữa họ, nếu có dịp anh sẽ nói hết.

Vợ cũ Lam Trường - chị Ngô Ý An.

Trước đó, Ngô Ý An có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Kiều Việt Liên trên trang cá nhân. Kiều Việt Liên viết: "An ơi, ít có bao đồng ghê, nhưng nghĩ vừa mắc cười, vừa thấy thương hại, vừa thấy ghét mà có chút khinh. Hai năm không gặp con, đến nỗi con không nhớ mặt, gặp con 30 phút rồi thôi. Dạo này mẹ con An nổi tiếng quá, lên báo hoài ha, PR giùm thiên hạ. Con trai chuẩn bị được lên báo nữa rồi phải không? Thương hai mẹ con".

Trước sự thương cảm của Kiều Việt Liên, Ý An chia sẻ: "Mà như em nói nha chị, cứ thăm là lên báo khoe hình. Nếu thấy im ru không khoe hình chụp với nhóc nghĩa là không có gặp. Cứ phải la to để người ta biết, tuy rằng đây là con mình chứ không phải con thiên hạ". Ngoài ra, Ý An còn đôi lần bàn chuyện Lam Trường sang thăm con với bạn bè.

Hân Quy