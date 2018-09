Lâm Chi Khanh rút lui, Khả Ngân đạt điểm cao nhất

Nói về tiết mục, Hồng Việt cho biết, Khánh My là thí sinh truyền đạt được cảm xúc trên sân khấu. Cô đang là người thực hiện điệu Santard tốt nhất trong cuộc thi. Phần khung, dáng, cổ trong điệu Santard của Khánh My cũng làm Khánh Thi hài lòng. Nhưng phần Latin thì bước chân của cô hơi loạng choạng, cổ không vững. "Em là thí sinh tiềm năng. Nếu tập thêm Latin thì nó mới hoàn hảo", Khánh Thi nói. Trần Ly Ly cho rằng, chủ đề đêm thi là thử thách khó vì thí sinh tóm tắt cả một bộ phim trong vòng 3 phút. Khánh My đã làm tốt khi kể câu chuyện một cách giàu cảm xúc, đồng thời kỹ thuật dance sport cũng khá hoàn thiện. Tiết mục có được số điểm cao 39, trong đó có 3 điểm 10 tuyệt đối.