Lam Anh đã xuất viện về nhà

Sức khỏe của nữ ca sĩ hải ngoại đã ổn định sau vụ lật xe hôm 13/9 nên bác sĩ đồng ý cho cô về nhà điều trị.

Cách đây ít giờ, ông bầu Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương đã cập nhật tin mới nhất và đăng tải hình ảnh Quang Lê tham gia cúng giỗ tổ cùng vợ chồng anh và nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác. Các ca sĩ đều cầu nguyện cho Lam Anh mau chóng bình phục.

Dũng Taylor viết, tình trạng của Lam Anh không trầm trọng như những thông tin đưa ban đầu. Các bác sĩ đã đồng ý cho nữ ca sĩ về nhà điều trị: "Chiều hôm nay, Lan Anh đã xuất viện từ miền Bắc Cali về miền Nam Cali, đoạn đường khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tuy sức khỏe ổn định nhưng còn rất yếu, phải di chuyển bằng xe để tránh ảnh hưởng đến vết thương".

Quang Lê tham gia cúng ngày giỗ tổ nghề cùng các nghệ sĩ hải ngoại.

Trước đó, 2h sáng hôm 13/9, Lam Anh và Quang Lê bị tai nạn ô tô khi đang trên đường trở về sau buổi diễn tại thành phố San Jose (Mỹ). Quang Lê ngồi ghế trước cùng tài xế và thắt dây an toàn. Khi xe lật, lăn 5 vòng do tài xế lạc tay lái, phanh gấp, túi khí ô tô bung ra bảo vệ nên Quang Lê không bị thương nặng, chỉ có mặt trầy xước do mảnh vỡ kính ô tô bắn vào. Riêng Lam Anh ngồi ghế sau, không đeo dây bảo hiểm nên khi va chạm mạnh, cô đã bất tỉnh.

Khoảng 10 phút sau vụ tai nạn, hai ca sĩ và người tài xế được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lam Anh phải chuyển sang điều trị tại một viện khác vì có nguy cơ gãy xương sống và trong phổi có vết bầm. Còn Quang Lê, sau khi được bác sĩ sơ cứu vết thương trên mặt, đưa đi chụp X-quang, anh đã xuất viện ngay. Quang Lê cho biết, dù đi diễn bình thường nhưng cơ thể anh còn đau nhức. Anh chưa dám lái xe vì vẫn bị ám ảnh bởi vụ lật ô tô cách đây vài ngày.

Lam Anh cũng đã xuất viện để về nhà nghỉ ngơi.

Quỳnh Như