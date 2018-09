La Quốc Hùng: 'Người nhà không hỏi gì về quan hệ của tôi và Vũ Ngọc Đãng'

Dính tin đồn yêu đạo diễn 'đầu trọc', nhưng 'chàng Lố' khẳng định, tình cảm của họ còn hơn thế.

- Từ một nhiếp ảnh, anh bất ngờ trở thành diễn viên rồi sau đó đi học đạo diễn. Tại sao lại có những lối rẽ như vậy?

- Từ nhỏ tôi đã rất mê điện ảnh. May mắn là tôi gặp được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thấy cách anh làm, xử lý mọi việc và cảm nhận không khí ở đoàn phim, tôi càng thêm yêu công việc này. Tôi đi học đạo diễn là nhờ anh Đãng đã truyền "lửa" và cảm hứng để tôi quyết tâm đến trường.

Là một diễn viên, khi đi học ngành đạo diễn tôi thấy có nhiều lợi thế. Tôi cảm nhận và hiểu tâm lý diễn viên hơn. Ở vai trò đạo diễn, tôi có thể can thiệp, hỗ trợ, đẩy cảm xúc cho họ hoặc tiết chế bớt. Ngược lại, nếu là một đạo diễn đi đóng phim, tôi sẽ quên hết các yếu tố kỹ thuật, máy quay, ánh sáng, âm thanh... để chỉ còn cảm xúc của nhân vật. Như vậy, vai diễn sẽ chân thực hơn.

Diễn viên La Quốc Hùng. Anh từng đóng một số phim, nhưng nổi lên từ vai chàng Lố bán cá trong 'Vừa đi vừa khóc' năm 2014.

- Nhiều người nói Vũ Ngọc Đãng ảnh hưởng đến anh khá nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Bản thân anh thấy sao?

- Đây là nhận định đúng. Anh Vũ Ngọc Đãng ảnh hưởng đến tôi một cách tích cực và luôn đem đến cho tôi lời khuyên lẫn cảm hứng để sống, làm việc. Nhờ anh, tôi thấy cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tôi mong trong tương lai anh còn ảnh hưởng đến mình nhiều hơn nữa.

- Có thông tin anh phụ thuộc Vũ Ngọc Đãng đến mức chỉ đóng phim do anh ấy làm đạo diễn và anh ấy cũng can thiệp đến chuyện anh có được nhận lời đóng phim của đạo diễn khác hay không. Thực hư thế nào?

- Rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao tôi không đóng phim của đạo diễn khác mà chỉ đóng phim của Vũ Ngọc Đãng. Tôi nghĩ một phần do tính cách tôi khá an toàn. Tôi may mắn được làm việc với một êkíp quen thuộc, họ biết điểm mạnh của tôi và những giới hạn của tôi để làm ra một sản phẩm tốt nhất.

Tôi cũng rất mong chờ được đóng thêm những dạng vai khác, trong phim của các đạo diễn khác. Tuy nhiên, tôi được mời đóng các nhân vật trùng lặp với những vai diễn trước nên tôi không nhận. Duyên làm việc giữa tôi với các đạo diễn khác chưa tới chứ không phải tôi tự giới hạn mình trong các phim của anh Đãng, hay là bị anh ấy "can thiệp".

- Diễn viên nào từng làm việc với Vũ Ngọc Đãng cũng đều bị dính tin đồn tình cảm với anh ấy, anh cũng không ngoại lệ. Anh có thể khẳng định, hiện tại quan hệ giữa hai người là gì?

- Anh Đãng là một người sống rất tình cảm. Chuyện anh ấy tình cảm là thật chứ không phải tin đồn (cười). Khi tôi có bất cứ điều gì trong cuộc sống, người đầu tiên tôi chia sẻ chính là anh Đãng. Tôi cảm thấy rất quý anh. Hiện tại, tôi xem anh như một người thân trong gia đình. Người nhà tôi cũng không nói hay hỏi gì về mối quan hệ của chúng tôi.

La Quốc Hùng và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại sự kiện ra mắt phim 'Hot boy nổi loạn 2' mới đây. Giới showbiz râm ran tin đồn về mối quan hệ của họ vài năm nay. Tuy nhiên, La Quốc Hùng đã khẳng định, họ xem nhau như người thân trong gia đình.

- Những bộ phim anh đóng đều ít nhiều liên quan đến đề tài đồng tính, đến mức giờ người ta mặc định La Quốc Hùng đóng toàn phim thuộc thể loại này. Anh có sợ bị khán giả "đóng khung" vào một dạng vai?

- Khi một diễn viên đóng nhiều phim nhưng lại được mặc định một hình ảnh nào đó, tôi nghĩ phải mừng chứ. Điều đó có nghĩa là vai diễn của mình để lại ấn tượng và được khán giả nhớ đến. Ví dụ, trước kia tôi đóng vai Lố bán cá trong Vừa đi vừa khóc, nghĩ đến tôi người ta lại nghĩ ngay đến một anh chàng có tính cách hơi "bụi đời". Nhưng sau này những vai diễn đồng tính của tôi thành công, người ta lại "đóng khung" tôi vào dạng vai đó.

Một số nhãn hàng cũng mời tôi quảng cáo nhờ những vai diễn trong các phim gần đây. Chứng tỏ tôi đã thành công trong vai trò diễn viên. Tôi vui và tự hào vì điều đó.

- Việc diễn tình cảm với bạn diễn nam như Hồ Vĩnh Khoa hay mới đây là Trần Huy Anh khiến anh gặp khó khăn gì?

- Khi đọc kịch bản và nghiên cứu nhân vật, chúng tôi đều đã biết trước cảnh đó sẽ xuất hiện vào thời gian quay nào. Chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần để phối hợp ăn ý, quay thật tốt, chỉ một lần là xong chứ không diễn đi diễn lại. Tôi thấy không có gì khó khăn, ngoại trừ việc trước khi đóng cảnh nóng thì phải nhịn ăn để bụng nhỏ, lên hình trông sexy hơn.

- Người yêu nói sao khi thấy anh quá tình tứ với bạn diễn nam trên màn ảnh?

- Người yêu tôi nói là sao lúc đóng cảnh nóng thì body đẹp như vậy mà bình thường thì không được đẹp lắm (cười).

Là diễn viên chuyên nghiệp, La Quốc Hùng thường xuyên phải đóng cảnh nóng. Song, anh thấy không có gì khó khăn khi diễn thân mật với bạn diễn nam.

- Lần đầu làm đồng đạo diễn và phim đoạt luôn giải Cánh Diều Vàng dành cho "Phim truyện được yêu thích nhất", cảm xúc của anh thế nào?

- Khi Sài Gòn anh yêu em được xướng tên chiến thắng hạng mục Phim truyện được yêu thích nhất, tôi vừa hạnh phúc vừa thấy lạ lẫm. Bên cạnh đó, tôi còn thấy... hài hước nữa. Bởi, tôi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, chưa từng được giải thưởng nào, nhưng khi thử sức làm đạo diễn lại nhận được giải thưởng lớn. Tôi nghĩ, có thể xem tôi là một ví dụ nhỏ trong việc không nên giới hạn bản thân mình. Hãy thoải mái thử sức, khám phá bản thân ở những vai trò mới. Nếu mình cố gắng hết sức với đam mê, mình sẽ đón nhận được kết quả tốt đẹp.

- Anh có chạnh lòng khi người ta chủ yếu nhắc đến tổng đạo diễn của phim là Lý Minh Thắng, chứ ít ai xướng tên người đồng đạo diễn?

- Tôi nhận được lời mời làm đồng đạo diễn phim từ anh Lý Minh Thắng, nên nếu không có anh thì sẽ không có tên La Quốc Hùng trong sản phẩm này. Tôi rất biết ơn anh đã cho tôi một cơ hội lớn, một công việc mới khi tôi còn rất trẻ. Còn chuyện người ta nhắc tới tổng đạo diễn của phim mà không nói gì đến đồng đạo diễn cũng là bình thường. Ví như, Á hậu 1 có đẹp đến mấy, người ta cũng thường chỉ nhớ đến Hoa hậu thôi (cười).

Tuy nhiên, tôi nói thật, khi phim được xướng cùng tên tổng đạo diễn mà không có tên tôi lại lễ trao giải, tôi cũng thoáng chút buồn. Nhưng sau đó, tôi nghĩ mình cần phải có nhưng suy nghĩ tích cực để cố gắng hoàn thiện bản thân và công việc, trau dồi nghề nghiệp thật giỏi để sau này có thể chủ động làm mọi thứ một mình.

- Giờ anh được gọi là đạo diễn kiêm diễn viên. Nhưng, hào quang của một đạo diễn lại không rực rỡ như một diễn viên, đi đâu cũng được người ta biết mặt, gọi tên. Nếu phải chọn một trong hai vai trò, anh sẽ chọn gì?

- Trên thế giới, việc một người diễn viên sau này kiêm thêm vai trò đạo diễn hay nhà sản xuất như Ben Affleck hay Angelina Jolie, Brad Pitt... có rất nhiều. Nền điện ảnh Việt Nam còn quá non nớt, mình càng không nên giới hạn bản thân, mà cứ cố gắng phát triển, có cơ hội thì làm thật tốt. Song, nếu phải chọn một trong hai, tôi sẽ chọn gắn bó với nghề đạo diễn.

La Quốc Hùng hạnh phúc khi lần đầu làm đạo diễn đã đoạt giải Cánh Diều Vàng dành cho 'Phim truyện được yêu thích nhất'.

- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Tôi vẫn đang hoàn thành việc học đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tháng 6 tới, tôi tham gia phim Chuột của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với vai trò diễn viên. Đây là một phim tâm lý gia đình mang ý nghĩa nhân văn, ấm áp. Nhân vật của tôi sẽ lạ nhất từ trước đến nay: nghèo, du côn, lưu manh. Tôi đang rất nóng lòng được trở lại phim trường.

- Lâu lâu mới tham gia một phim, anh làm cách nào để có thu nhập ổn định, đáp ứng nhu cầu sống đắt đỏ ở Sài Gòn?

- Công việc diễn xuất giúp tôi đủ sống. Lợi ích từ công việc này còn giúp tôi có thêm một khoản thu nhập khác từ quảng cáo, đi sự kiện... Ngoài ra, tôi còn việc kinh doanh riêng cùng gia đình. Nhu cầu của tôi cũng ít nên cuộc sống khá thoải mái. Bình thường tôi thích sự đơn giản, không gò ép bản thân về vật chất, nên thấy cuộc sống nhẹ nhàng, không mệt mỏi. Khi xuất hiện trước công chúng, tôi giữ hình ảnh tươm tất, lịch sự.

Hàn Quốc Việt thực hiện