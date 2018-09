Kyo York quay MV hit của One Direction ở miền Tây

Nam ca sĩ cover bài hát đình đám và tự quay MV đơn giản.

Trong một chương trình thời trang ở sân khấu Lan Anh (TP HCM) mới đây, Kyo York được ban tổ chức mời biểu diễn ca khúc What makes you beautiful cho phần catwalk của các người mẫu. Đây là bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc người Anh One Direction, đã có gần một tỷ lượt xem trên mạng. Sau khi Kyo York cover, các fans đã yêu cầu anh ghi âm ca khúc này.

Vừa hoàn tất phần thu âm, Kyo lại có lịch biểu diễn tại Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang... Trong chuyến lưu diễn, anh chợt nghĩ ra ý tưởng tự quay một MV đơn giản, mộc mạc để tặng khán giả. Khi Kyo York giới thiệu video này trên trang cá nhân, bất ngờ được đón nhận và khen ngợi nồng nhiệt.

Ca sĩ Kyo York. Ảnh: Kiếng Cận

Các cảnh quay trong MV chỉ tập trung vào những cảnh đời thường rất giản dị của miền Tây. Bởi, chàng ca sĩ Mỹ có một tình yêu mãnh liệt với những hình ảnh và khung cảnh làng quê Việt Nam. Kyo không cần sự hỗ trợ của cả ê kíp mà tự đặt máy quay hoặc nhờ người đi cùng quay giùm. Nam ca sĩ tin rằng, dù đây chỉ là một sản phẩm đơn giản, nhưng vẫn sẽ được đón nhận chân thành bởi anh đã làm nó bằng tất cả tình cảm.

Thời gian này, Kyo York đang miệt mài tập luyện giai đoạn nước rút cùng cô trò nhí mang hai dòng máu Việt - Hàn trong chương trình Gương mặt thân quen nhí. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò MC của chương trình Vợ chồng mình hát.

MV "What makes you beautiful" - Kyo York:

Hân Quy