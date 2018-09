Kyo York bật khóc khi thu âm album tặng mẹ ở Mỹ

Nhân dịp Giáng sinh, nam ca sĩ thực hiện CD gồm những ca khúc nổi tiếng.

Kyo York đã sống ở Việt Nam 5 năm. Mỗi năm, anh cố gắng sắp xếp về thăm gia đình ở Mỹ vào dịp hè. Với nam ca sĩ, thời điểm gần đến Giáng sinh rất thiêng liêng. Đây là lúc những người ở đất nước anh thường trở về quây quần bên gia đình. Thế nhưng, công việc ở Việt Nam quá bận rộn nên Kyo không thu xếp được để về nhà.

Mới đây, mẹ của Kyo York nhắn tin cho anh: "Mẹ rất mong con kịp quay về với gia đình mình và hát cho mọi người cùng nghe trong đêm Giáng sinh, con nhé. Rất yêu con!".

Ca sĩ Kyo York.

Nam ca sĩ vô cùng hạnh phúc xen lẫn xúc động khi nhận được dòng tin đầy tình cảm của mẹ. Tuy nhiên, anh đã giải thích để mẹ và người thân hiểu, dù rất muốn nhưng không thể ở bên họ trong mùa Noel năm nay. Để thực hiện mong ước của mẹ là được nghe con trai hát, Kyo York quyết định thu âm một album gồm các ca khúc về Giáng sinh và làm một vlog tặng bố mẹ cũng như các anh trai.

Kyo tâm sự, mẹ anh rất quan tâm và thường xuyên theo dõi công việc ca hát của anh tại Việt Nam. Thời gian qua, bà thường nghe anh hát những ca khúc tiếng Việt, tuy không hiểu ý nghĩa nhưng rất thích thú. Đó là lý do Kyo thu âm những bài hát quốc tế nổi tiếng như Home, Jingle bells rock, You raise me up... như món quà tặng bà bằng cả tấm lòng (nghe album). Trong lúc thu âm Home và làm vlog tặng mẹ, Kyo York đã bật khóc vì cảm động (xem vlog).

Hân Quy