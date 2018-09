Kyo York ấn tượng với màn hóa thân Phạm Anh Khoa

Cặp thí sinh tái hiện hình ảnh nhóm nhạc Aqua, thể hiện ca khúc 'My oh my'. Bé Bảo An từng dự thi Đồ Rê Mí nên rất tự tin trên sân khấu. Cô bé khiến khán giả bất ngờ, thích thú khi 'tung chưởng' hạ gục 'cướp biển' Chí Thiện ngã lăn quay trong phần kết của tiết mục (xem video).