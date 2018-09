Kỳ Duyên nhớ vòng tay của bạn trai đại gia

Hoa hậu để lại lời bình luận thể hiện sự nhớ nhung trên trang cá nhân của bạn trai doanh nhân.

Cuối tuần vừa qua, bạn trai Tạ Công Sơn của Kỳ Duyên chia sẻ dòng tâm trạng "Sometimes I love what I am doing now... Feeling full of happiness" (Đôi khi tôi thích làm những điều tôi đang làm bây giờ. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn). Một số người bạn đã gửi lời bình luận ở status này, đặc biệt Hoa hậu Việt Nam 2014 không ngần ngại comment 'Miss my arm' (Nhớ vòng tay của em). Trước lời thổ lộ nhớ nhung của bạn gái, doanh nhân 9X trả lời bằng biểu tượng dễ thương.

Lời bình luận đáng yêu của Hoa hậu Việt Nam 2014 trên trang cá nhân của bạn trai đại gia.

Kỳ Duyên và bạn trai đại gia vừa có chuyến du lịch châu Âu rất ngọt ngào vào giữa tháng 6. Cặp đôi cùng nhau khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Pháp và Italy. Mẹ đẻ của Hoa hậu cũng có mặt trong chuyến đi với con gái và chàng rể tương lai. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên từng hạnh phúc khoe khoảnh khắc nép sát vào vai bạn trai hoặc cầm tay anh tình tứ.

Đôi uyên ương mới gắn bó được vài tháng nhưng tình cảm rất sâu đậm.

Hoa hậu Việt Nam 2014 công khai tình yêu với doanh nhân Tạ Công Sơn cách đây gần 2 tháng. Chàng trai chinh phục được trái tim Kỳ Duyên sinh năm 1991, hơn cô 5 tuổi. Anh đang là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu hạt điều ở Bình Dương. Vị đại gia trẻ lần đầu lộ diễn cùng Kỳ Duyên khi tham gia show thời trang của NTK Hoàng Hải vào cuối tháng 5. Anh đã nhiệt tình trả 7.000 USD để mua đấu giá chiếc đầm mà bạn gái mình đang mặc.

Hải Bình