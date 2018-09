Kim Lý thấy thú vị khi hôn Hồ Ngọc Hà

'Cả một trời thương nhớ' là ca khúc mới tinh do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường (áo xanh) sáng tác. Anh chưa từng làm việc với Hồ Ngọc Hà trước đó. Khi sáng tác bài này, anh chỉ nghĩ đến và mong được chính Hồ Ngọc Hà hát. Viết xong, Minh Cường gửi cho người quản lý của Hà Hồ (áo đen), đúng 10 phút sau anh nhận được điện thoại từ người này với câu trả lời đồng ý mua ngay ca khúc. Song, Minh Cường nói, anh chỉ tặng chứ không bán cho Hồ Ngọc Hà. Về phía Hồ Ngọc Hà, cô yêu thích bài hát ngay từ khi nghe tựa đề, rồi đến khi nghe từng ca từ cô lại càng đồng cảm. MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư (áo trắng) thực hiện, với bối cảnh là một ngôi nhà cổ ở Thủ Đức, TP HCM. Để hoàn thành sản phẩm này, Hồ Ngọc Hà và người quản lý đã có sự tranh cãi quyết liệt vì ai cũng có ý tưởng riêng. Nhà thiết kế Lý Quí Khánh (đội mũ xanh) đảm nhận phần trang phục cho Hồ Ngọc Hà quay MV. Họ đã cùng nhau đi chợ mua vải về, may 20 bộ để chọn ra 7 bộ ưng ý nhất. MV có nội dung xoay quanh một ca sĩ phòng trà thời xưa, được một sĩ quan yêu. Họ không đến được với nhau, nên người con gái ra đi, không bao giờ trở lại ngôi nhà kỷ niệm nữa. Vài chục năm sau, cô cháu gái của người ca sĩ này trở lại tham quan ngôi nhà và cùng bạn bè nghe hướng dẫn viên kể lại câu chuyện tình đẹp của bà và viên sĩ quan. MV ra mắt vào 11h trưa 25/7 trên Youtube.