Kim Lý công khai yêu Trương Ngọc Ánh

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt kiều đăng bức ảnh tình tứ của hai người với dòng chú thích 'With my Love'.

Sau thời gian dài vướng tin đồn 'phim giả tình thật', hôm qua (19/1), Kim Lý đã chính thức thừa nhận đang yêu 'đàn chị' Trương Ngọc Ánh. Trên Facebook cá nhân, anh chia sẻ tấm ảnh nắm tay bạn gái trong chuyến công tác tại đảo Síp và ghi chú 'With my Love'. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nam diễn viên Hương Ga vội vàng sửa lại dòng chú thích thành 'Good times'. Mặc dù đã thay đổi lời tựa của bức ảnh nhưng hàng nghìn khán giả đã vào like và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mới của showbiz. Ai cũng khen ngợi, cả hai xứng đôi vừa lứa về ngoại hình dù có sự chênh lệch về tuổi tác.

Kim Lý công khai việc yêu 'đàn chị' Trương Ngọc Ánh trên trang cá nhân. Tuy nhiên, anh đã thay đổi dòng chú thích 'With my Love' thành 'Good time' chỉ ít phút sau đó.

Trước đây, trong những bài phỏng vấn, Kim Lý đều từ chối khéo trước câu hỏi về mối quan hệ thân mật với Trương Ngọc Ánh. Anh chỉ tiết lộ, cả hai hợp nhau về tính cách, lại đang cộng tác trong nhiều dự án, đặc biệt là trong thời điểm quảng bá cho phim Hương Ga nên thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Anh khẳng định 'Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau nhưng hiện tại chỉ dừng ở mức bạn bè'. Dẫu vậy, 'Tùng Hero' không phủ nhận, Trương Ngọc Ánh là người phụ nữ đẹp, tài năng, đáng ngưỡng mộ. Bản thân anh rất dễ bị cuốn hút bởi những cô gái mạnh mẽ, có hoài bão lớn như anh.

Trương Ngọc Ánh cũng mập mờ về mối quan hệ với đồng nghiệp ít hơn 7 tuổi. Chị từng lấp lửng chia sẻ, mình đang có chút tình với Kim Lý. Trong mắt chị, Kim Lý là người từng trải, chững chạc, biết cách quan tâm đến người xung quanh. Cả hai ban đầu đến với nhau như hai người bạn tốt, có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Thời điểm Trương Ngọc Ánh gặp sóng gió trong hôn nhân và cần người để tâm sự, Kim Lý đã cho chị những lời khuyên sâu sắc. "Tôi có cảm giác rất ấm áp khi ở cạnh Kim Lý'. Tuy nhiên, con gái vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim chị, còn người đàn ông đến sau sẽ chịu thiệt thòi. Khi được hỏi về chuyện công khai tình yêu, Trương Ngọc Ánh từ chối bởi chưa đến thời điểm thích hợp. Chị mới trải qua sự đổ vỡ, không muốn vội vàng bước tiếp đến 'tập hai'. Chị muốn để tình cảm diễn ra thật tự nhiên và chín muồi.

Cả hai liên tục xuất hiện với hình ảnh tình tứ suốt nửa năm qua.

Cặp tình nhân Trương Ngọc Ánh và Kim Lý quen biết nhau từ lời giới thiệu của đạo diễn Cường Ngô trong quá trình tìm kiếm diễn viên đóng nhân vật Tùng Hero trong phim điện ảnh Hương Ga, do công ty của Trương Ngọc Ánh sản xuất. Khi ấy, 'cô Dần' vẫn chưa ly hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Sau thời gian đóng phim ăn ý, đặc biệt là trong những phân đoạn giường chiếu nóng bỏng, cả hai đã trở nên thân thiết. Kim Lý quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp và được Trương Ngọc Ánh hết mình hỗ trợ như một người bạn. Lúc quyết định ly hôn, Trương Ngọc Ánh có thời gian suy sụp về tinh thần và Kim Lý luôn ở bên động viên. Chính sự quan tâm của 'chàng phi công trẻ' mà nữ diễn viên đã rung động và cảm thấy bình yên dựa dẫm vào bờ vai vững chãi.

Bình Yên