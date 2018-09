Kim Lý công khai tỏ tình với Hà Hồ 'Anh yêu em rất nhiều'

Bức ảnh nam diễn viên được giọng ca 'Xin hãy thứ tha' ôm và hôn má đang dậy sóng trong dư luận.

Trong ngày sinh nhật của Kim Lý, Hà Hồ bất ngờ công khai khoảnh khắc cô hôn má thắm thiết nam diễn viên cùng lời chúc: "Happy birthday to you! Wish you always happy and peaceful, and always smile like this. Forever Young" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh luôn vui vẻ và bình yên, luôn mỉm cười như lúc này. Mãi trẻ trung). Đáp lại cử chỉ này của nữ ca sĩ, Kim Lý không ngần ngại gọi cô là "Em yêu", đồng thời tỏ tình ngọt ngào "Anh yêu em rất nhiều".

Bức ảnh Hà Hồ ôm hôn Kim Lý làm 'dậy sóng' trên mạng xã hội vào tối qua (13/11). Không ít bạn bè và khán giả yêu mến cặp đôi đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến họ. Tuy nhiên, khi mọi người hỏi Hà Hồ rằng, đây có phải là cách cả hai ngầm công khai tình yêu thì nữ ca sĩ lảng tránh 'Hỏi anh Kim'.

Hà Hồ đăng ảnh hôn má Kim Lý để chúc mừng sinh nhật anh. Đáp lại, nam diễn viên công khai bày tỏ tình cảm 'Anh yêu em rất nhiều' với bạn gái.

Kim Lý và Hà Hồ vướng nghi án hẹn hò từ khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Cả hai có nụ hôn dài và cảnh giường chiếu rất thân mật trong MV. Sau sản phẩm này, cặp đôi luôn như 'hình với bóng' trong nhiều sự kiện showbiz. Hà Hồ từng cùng Kim Lý đến thăm mẹ đẻ của anh tại Thụy Điển khi cô đi lưu diễn châu Âu. Bên cạnh đó, nam diễn viên Hương Ga cũng bị bắt gặp nhiều lần đi du lịch cùng nữ ca sĩ và con trai Subeo của cô.

Mặc dù có khá nhiều bằng chứng cho thấy Hà Hồ và Kim Lý đang yêu đương nhưng cả hai chưa một lần chính thức thừa nhận mối quan hệ. Nam diễn viên thi thoảng gọi Hà Hồ là 'my love' hoặc 'thả tim' khi nữ ca sĩ bình luận trên trang cá nhân của anh. Tối qua (13/11), lần đầu tiên anh công khai nói câu 'Anh yêu em rất nhiều' với Hà Hồ, như khẳng định tình yêu sâu đậm dành cho bạn gái.