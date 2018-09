Kim Lý chia sẻ về dự án đầu tiên sau tin đồn chia tay Trương Ngọc Ánh

Anh nói biết ơn Ngọc Ánh nhưng muốn hoạt động độc lập.

- Sau 'Hương Ga', anh đã trở lại với phim 'Vệ sĩ Sài Gòn'. Lý do nào khiến anh mất 2 năm mới chịu tái xuất màn ảnh rộng?

- Thực ra, có rất nhiều kịch bản đến với tôi sau Hương Ga, nhưng tôi muốn có những bộ phim tốt, nhằm góp phần phát triển ngành công nghiệp điện ảnh đang lớn mạnh của Việt Nam. Ý tôi là phát triển bền vững chứ không phải như bong bóng xà phòng. Tôi đã tìm kiếm một kịch bản chất lượng, thoả mãn cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Và tôi cho rằng kịch bản của Vệ sĩ Sài Gòn đã làm được điều đó. Trong quá trình sản xuất phim, tôi cũng mất nhiều thời gian chỉnh sửa kịch bản, lựa chọn ê kíp, casting diễn viên, … Do đó, đến bây giờ tôi mới có thể tự tin đưa sản phẩm đến công chúng sau 2 năm.

Kim Lý cùng dàn diễn viên Khương Ngọc, Bê Trần, Thái Hòa tại buổi showcase phim 'Vệ sĩ Sài Gòn' ở Hà Nội.

- Tại sao anh lại chọn phim hành động hài, thay vì một dự án có thể phô diễn được hết kỹ năng diễn xuất về nội tâm?

- Có thể mọi người nghĩ Vệ sĩ Sài Gòn là tác phẩm hành động hài nhưng thực ra, mỗi nhân vật trong phim đều có một nội tâm sâu sắc. Câu chuyện của phim cũng bắt nguồn từ chính đời sống nội tâm của các nhân vật. Trước khi quyết định một dự án, tôi không chú trọng đến thể loại phim là hành động, hài hay tình cảm... mà tôi quan tâm đến thông điệp tác phẩm muốn truyền tải đến khán giả.

Vệ sĩ Sài Gòn đề cập đến rất nhiều khía cạnh như tình bạn, gia đình, giá trị trong mỗi con người, cách cư xử của mỗi người với người thân xung quanh. Đạo diễn Ken Ochiai đặt những thông điệp này ẩn sâu trong mỗi tình huống phim, mỗi nhân vật, chứ không thể hiện rõ trên màn ảnh. Ken Ochiai không phải là đạo diễn thích làm phim hài nhảm, anh ấy đề cao phim có nội dung sâu sắc.

- Lần đầu kết hợp với 'vua phòng vé' Thái Hòa, anh thấy thế nào?

- Thái Hòa luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi khi thực hiện bộ phim này. Anh ấy không chỉ tài năng trong lĩnh vực diễn hài mà còn có thể làm tốt ở nhiều dạng vai khác nhau. Thái Hòa cũng từng là cái tên 'bảo chứng' cho thành công của rất nhiều bộ phim. Nhờ lần kết hợp này, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ Thái Hòa. Với Vệ sĩ Sài Gòn, tôi tin là phim sẽ được khán giả yêu thích bởi chúng tôi đã có một ê kíp tốt.

- Đây là bộ phim đầu tiên tại Việt Nam anh đảm nhận vị trí sản xuất, bên cạnh đóng vai nam chính. Anh có thể chia sẻ về vai trò mới của mình?

- Hầu hết các diễn viên sau nhiều năm làm nghề sẽ chuyển hướng sang đạo diễn, nhưng tôi thì khác. Con đường để trở thành đạo diễn với tôi là một khoảng cách rất xa bởi nó đòi hỏi phải hội tụ nhiều yếu tố. Tất nhiên vai trò sản xuất cũng khó khăn không kém đạo diễn, nhưng tôi từng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Thụy Sĩ. Do đó, tôi biết cách điều hành, quản lý một dự án như thế nào. Tôi coi việc sản xuất phim cũng như quản lý một dự án kinh doanh vậy.

- Khó khăn anh gặp phải trong việc vừa sản xuất vừa diễn xuất là gì?

- Với tôi, khó khăn nhất có lẽ là vấn đề thời gian. Tôi vừa phải lo tập luyện cho vai diễn với nhiều cảnh hành động, vừa phải đảm bảo chắc chắn rằng “guồng máy” sản xuất hoạt động trơn tru để quá trình quay phim không có sai sót. Những lúc này, kỹ năng quan trọng nhất là quản lý thời gian thật chặt chẽ và khoa học. Rất may, tôi đã có những người cộng sự tuyệt vời, từ đạo diễn, sản xuất cho đến những người làm hậu cần, chăm chút từng công việc nhỏ nhất.

Kim Lý và Thái Hoà rất ăn ý với nhau trong mỗi cảnh quay chung dù cả hai gặp rào cản về ngôn ngữ.

- Trong phim có cảnh anh nhảy từ tầng cao xuống nóc ô tô đang chạy trên đường. Anh đã quay cảnh nguy hiểm này như thế nào?

- Đây là một cảnh cận và tôi không thể dùng người đóng thế. Tôi đã phải nhảy từ khu vực ban công nhà tang lễ lên nóc một chiếc ô tô đang chạy. Thú thực, tôi chẳng “ngán” cảnh này chút nào ngoài yếu tố độ cao. Để đóng cảnh này, tôi phải vượt qua nỗi sợ trong con người mình. Ở lần quay đầu tiên, tôi đã nhảy hụt, ngã xuống và chấn thương nặng ở đầu gối. Như “chim sợ cành cong”, tôi càng thêm lo lắng về cảnh này. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đây là bộ phim của mình, nếu mình không sống chết vì nó thì chẳng ai sống chết vì nó. Sau một hồi đấu tranh với nỗi sợ bên trong con người mình, tôi tiếp tục nhảy thêm 10 lần nữa để có cảnh quay ưng ý vào lần thứ 11. Tuy nhiên, vết thương ở đầu gối của tôi thì mất 2 tháng mới lành hẳn.

- Trương Ngọc Ánh từng sản xuất nhiều dự án phim. Cô ấy giúp gì cho anh trong dự án này?

- Trương Ngọc Ánh là một người phụ nữ thông minh, một diễn viên tài năng, đồng thời cũng là một doanh nhân giỏi. Cô ấy có công ty riêng về sản xuất phim. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm, Trương Ngọc Ánh hiểu rất rõ về thị trường phim ảnh trong nước. Vì vậy, tôi luôn học hỏi điều tốt nhất từ những người tôi làm việc cùng, trong đó có Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, tôi và Trương Ngọc Ánh là hai con người khác nhau ở lĩnh vực kinh doanh và sản xuất phim

Với Vệ sĩ Sài Gòn, công ty của Trương Ngọc Ánh là một trong những đối tác đầu tư và cung cấp dịch vụ cho quá trình sản xuất phim (Executive Producer), còn tôi và Niv Fichman - nhà sản xuất của The Red Violin, Blindness, Enemy, Into The Forest... giữ vai trò nhà sản xuất (Producer).

- Anh nói sao về sự ảnh hưởng của Trương Ngọc Ánh đến sự nghiệp và cuộc sống của anh ở Việt Nam?

- Tôi đến Việt Nam làm việc vì tình yêu tôi dành cho quê hương của bố, nơi ông đã sinh ra. Tôi ở đây được 3 năm và càng yêu đất nước này hơn. Nếu có ai đó nói Trương Ngọc Ánh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và cuộc sống của tôi thì tôi sẽ hiểu theo hướng, cô ấy từng là người ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian đầu tôi mới về nước hoạt động. Tôi luôn biết ơn những gì mà cô ấy làm cho mình. Nhưng tôi là một người độc lập, Vệ sĩ Sài Gòn cũng là dự án riêng của tôi và tôi cố gắng làm việc bằng tất cả tâm huyết.

Kim Lý né tránh việc trả lời anh và Trương Ngọc Ánh đã chia tay nhưng lại khẳng định, anh chưa từng giấu giếm tình cảm dành cho 'đàn chị'.

- Bị gán danh hiệu 'là người đàn ông của Trương Ngọc Ánh', anh cảm thấy thế nào?

- Không chỉ trong showbiz mà trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều người đánh giá, phán xét bạn. Có người thì bận tâm đến điều đó và đau buồn, còn tôi thì luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực. Trước bất cứ thông tin tiêu cực nào, tôi đều chọn cách im lặng, tập trung vào công việc hoặc làm bất cứ điều gì khiến mình vui vẻ. Hiện tại, tôi cảm thấy rất thoái mái, hạnh phúc với cuộc sống và vai trò sản xuất phim. Mọi thứ đang diễn ra với tôi rất tốt đẹp.

- Gần đây có tin đồn anh và Trương Ngọc Ánh đã chia tay. Anh phản hồi ra sao?

- Từ xưa đến nay, chúng tôi là những người bạn gần gũi trong cuộc sống. Trong tất cả các bài phỏng vấn trước, tôi chưa bao giờ có bất cứ lời khẳng định nào về mối quan hệ tình cảm giữa chúng tôi và giờ vẫn vậy.

- Vậy sao trước đây, anh từng thổ lộ mình yêu Trương Ngọc Ánh trên Facebook?

- Đúng là tôi đã viết như vậy vì tôi thực sự cảm thấy thế. Tôi là người không dối lòng, không che giấu cảm xúc thật của mình.

