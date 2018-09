Kim Lý bí mật chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật Phương Thanh

Quay hình với nhau cả ngày nhưng đến tận cuối ngày Kim Lý mới tặng bánh kem làm 'chị Chanh' bất ngờ.

Ngày 29/5, Phương Thanh có mặt tại trường quay Tôi có thể - I can do that rất sớm. "Chị Chanh" điệu đà khi diện một chiếc váy đầy nữ tính.

Sau khi kết thúc ngày quay hình, ban tổ chức đã gây bất ngờ cho Phương Thanh khi chúc mừng sinh nhật chị ngay trên sân khấu. Kim Lý đã âm thầm chuẩn bị một chiếc bánh kem tặng chị. Trên chiếc bánh ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật chị Ba". "Chị Ba" là tên nhân vật của Phương Thanh trong phim Hương Ga, đóng cùng Kim Lý.

Phương Thanh hạnh phúc nhận chiếc bánh kem của Kim Lý.

Phương Thanh chia sẻ, chị vô cùng bất ngờ và cảm động. Sau 3 năm quen biết và làm việc, Kim Lý vẫn nhớ và dành cho chị điều bí mật thật ngọt ngào.

Trước đó, khi Kim Lý được ban tổ chức xác nhận là thành viên ban giám khảo cuối cùng của chương trình, Phương Thanh nói: "Kim Lý là vị cứu tinh tuyệt vời. Anh hoàn toàn phù hợp, từ tên tuổi, vị thế, uy tín để đáp ứng được yêu cầu từ chương trình. Việc Kim Lý làm giám khảo cùng tôi âu cũng là cái duyên".

Sau hai tuần lên sóng, chương trình đang tạo được hiệu ứng tốt với khán giả, thông qua những màn biểu diễn thú vị bất chấp nguy hiểm của các thí sinh Văn Anh, Trang Moon, Hoa khôi Yến Nhi, Nam vương Tiến Đạt, Hiền Sến, Hằng Bing Boong.

Nữ ca sĩ mừng tuổi mới trong sự chúc tụng của cả êkíp.

Cặp giám khảo Phương Thanh - Kim Lý tuy lần đầu cùng ngồi "ghế nóng" nhưng phối hợp rất ăn ý, được khán giả yêu thích. Không chỉ hợp nhau trong những nhận xét, họ còn nhiệt tình thị phạm cho thí sinh trong những tiết mục khó.

Phương Thanh đá vào bụng Kim Lý

Tôi có thể - I can do that phát sóng tối thứ sáu hàng tuần, lúc 20h30 trên HTV7, lúc 21h trên VTV8 và một số kênh khác.