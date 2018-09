Kim Cương sinh con trai cho Ưng Hoàng Phúc

Thiên thần nhỏ của cặp đôi chào đời nặng 3,3 kg, được bố mẹ đặt tên Quốc Minh.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc vui mừng thông báo, con trai đầu lòng của anh đã cất tiếng khóc chào đời. Cậu bé có tên Quốc Minh, nặng 3,3kg. Trong ngày thiên thần nhỏ ra đời, Út Phúc đã không có mặt bên cạnh bà xã Kim Cương vì đang ở Mỹ lưu diễn. "Xin lỗi con trai. Bố đã không về kịp chào đón con. Chúc hai mẹ con khoẻ nhé! Love you", anh viết. Nam ca sĩ cũng tiết lộ hai bức ảnh đầu tiên về con trai. Cậu bé rất bụ bẫm và kháu khỉnh. Trong hai tấm hình khoe với khán giả, con trai Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương lúc khóc to, lúc ngủ say sưa.

Ngay khi chia sẻ tin vui, Ưng Hoàng Phúc đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết và khán giả. Ai cũng mong anh sớm về nước về bế con trai đầu lòng và chăm sóc cho bà xã Kim Cương.

Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương công khai mối quan hệ vào đầu năm 2014 sau một năm hẹn hò. Họ quen nhau nhờ đóng MV chung cho ca sĩ Quế Vân. Trước đó, Út Phúc từng trải qua không ít chuyện tình, trong khi Kim Cương đã một lần đổ vỡ và có một cậu con trai riêng với chồng cũ.

Từ khi gắn bó, cặp đôi luôn xuất hiện hạnh phúc bên nhau tại các sự kiện. Kim Cương hạn chế hoạt động, chủ yếu hỗ trợ Ưng Hoàng Phúc trong việc sản xuất phim và ca hát. Họ đã đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới nhưng chưa tổ chức hôn lễ vì siêu mẫu có bầu. Đôi uyên ương dự định sẽ làm đám cưới khi con trai đầu lòng đủ cứng cáp.

