Kiều Minh Tuấn: 'Tôi đã say nắng, làm Cát Phượng tổn thương'

Nam diễn viên thừa nhận đã có những phút yếu lòng khi quay phim với An Nguy, lại phát ngôn không phù hợp khiến vợ con đau lòng.

Chiều 14/10, sau một tháng im lặng từ khi xảy ra scandal tình cảm với diễn viên An Nguy, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng quyết định lên tiếng. Trong buổi gặp gỡ báo chí ở TP HCM, Cát Phượng tỏ ra bình tĩnh còn Kiều Minh Tuấn khá căng thẳng, mệt mỏi.

Cát Phượng mở lời trước: "Hôm nay tôi sẽ nói một lần, chia sẻ chân thành và thật nhất để khép lại vụ ồn ào này. Tôi biết có nhiều người quan tâm đến vấn đề này và thắc mắc tại sao thời gian qua tôi lại im lặng". Nói đến đây nữ diễn viên rơm rớm nước mắt. Chị giải thích, thời điểm scandal ập đến, chị quyết định im lặng vì sợ sẽ bị cuốn theo "bão" và ngại bị cho là PR cho bộ phim của chồng. Cát Phượng khẳng định chị không phải người dàn dựng, đứng sau scandal như nhiều người đồn đại, nghi vấn. "Tôi không dính dáng gì tới bộ phim này. Nếu có tôi cũng không thể đem chuyện tình cảm 10 năm đã dày công vun vén để đem PR một cách vớ vẩn, bẩn thỉu như vậy. Từ trước tới nay tôi luôn là người sống thật, sống thẳng".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM, chiều 14/10.

Nét mặt mệt mỏi, Kiều Minh Tuấn thừa nhận trước đây anh không nghĩ mình đã sai khi chia sẻ chuyện tình cảm với An Nguy. "Chỉ khi thấy những người mình quan tâm, yêu thương bị tổn thương và khiến khán giả của mình thất vọng tôi mới nhận ra mình đã tự cao, tự đại thế nào. Tôi đã luôn cho mình là đúng. Tôi muốn xin lỗi gia đình, người thân, xin lỗi Phượng - người đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài. Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có những phát ngôn, hành động khiến nhiều người tổn thương như vậy. Mình là loại người gì? Tôi muốn xin lỗi êkíp và nhà sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Dù sao chuyện của tôi cũng phần nào gây ảnh hưởng tới bộ phim. Tôi xin lỗi vì cảm thấy mình có lỗi chứ không phải vì sợ bị chị Dung Bình Dương kiện".

Nói về lý do công khai tình cảm với An Nguy, Kiều Minh Tuấn cho biết thời điểm trả lời bài phỏng vấn, anh đã bị cảm xúc đưa đẩy, không kiểm soát được phát ngôn của mình. "Nhiều khi tôi không biết mình đang nói gì...", Kiều Minh Tuấn lúng túng.

Cát Phượng vội đỡ lời cho chồng trẻ: "Tôi là phụ nữ, tôi hiểu khi đó anh Tuấn thực sự bị say nắng. Đàn ông ai chẳng một lần say nắng nhưng quan trọng là họ biết đó là nắng ấm hay nắng bệnh thôi. Nếu nói tôi không tổn thương là tôi dối lòng nhưng tổn thương lớn hay nhỏ thì chỉ mình tôi biết là được rồi".

Kiều Minh Tuấn cũng khẳng định anh vô tình đẩy mình vào scandal này chứ không hề có sự sắp đặt nào để PR cho bộ phim. "Tôi đã bị cuốn vào cảm xúc và những câu hỏi do người phỏng vấn đặt ra. Lúc đó tôi chỉ muốn chia sẻ cho khán giả hiểu cảm xúc, suy nghĩ thật sự của tôi. Tôi không quen nói dối. Tôi đã nói ra chuyện đó vào đúng thời điểm nhạy cảm. Tôi đã sai rồi. Nếu tôi không chia sẻ chuyện đó vào lúc đó thì sẽ hay hơn", anh nói.

Cát Phượng giải thích, khi scandal nổ ra, chị và Kiều Minh Tuấn vẫn đi Đà Nẵng cùng nhau vì muốn nhân chuyến đi xa để nói chuyện với chồng. "Chúng tôi được một người bạn mời ra chơi từ trước. Bản thân tôi không muốn thất hứa và cũng muốn nhân chuyến đi xa này để nói chuyện với Tuấn cho rõ ràng. Đi xa chúng tôi dễ nói hơn vì ở nhà có mẹ tôi và cu Bom nữa sẽ không hay. Một số khán giả thấy chúng tôi vẫn vui vẻ đi với nhau ngay sau vụ ồn ào thì cho là tôi bình thản như không có chuyện gì. Sự thật lúc đó lòng tôi rối bời nhưng tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi luôn tự nhắc mình phải bình tĩnh để giải quyết vụ việc này. Tôi có thể khóc chứ nhưng tôi sợ nếu mình không bình tĩnh sẽ đột quỵ mất nên nhất định phải cười, phải vui như không có chuyện gì".

Cát Phượng rơi nước mắt khi nhớ lại sóng gió tình cảm với chồng trẻ.

Nữ diễn viên kể, trong đêm ở Đà Nẵng, cô đã hỏi thẳng Kiều Minh Tuấn về chuyện tình cảm với An Nguy. "Anh Tuấn nói: 'Nếu anh yêu An Nguy thì anh không ngồi đây để nghe em hỏi, để nói với em những lời này vì tính anh bất cần, bất chấp'. Nghe anh nói tôi tỉnh lại rồi từ từ nghĩ khác đi. Sau khi suy nghĩ, tôi nói: 'Em sẽ luôn nắm chặt tay anh để vượt qua bão". Kiều Minh Tuấn cũng khẳng định: "Không biết phải nói sao lúc này nhưng chắc chắn tôi và Phượng sẽ luôn đồng hành cả trong công việc và cuộc sống".

Sau sóng gió tình cảm, Cát Phượng thừa nhận chị cần thay đổi. "10 năm bên nhau, tình cảm của chúng rất ổn nhưng sau sự việc này tôi thấy mình phải yêu Tuấn nhiều hơn nữa. Vì thời gian qua dường như đã có cái gì đó là rào cản đẩy chúng tôi ra xa nhau. Tôi hơi ít quan tâm, không hỏi han anh nhiều như trước. Về nhà là chúng tôi mạnh ai nấy ăn, ngủ. Bây giờ tôi cảm thấy như yêu anh lại từ đầu, lạ kỳ lắm".

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, khi vợ chồng cô gặp trục trặc, bé Bom cũng bị nhiều người hỏi han, chú ý. May mắn là cậu bé giữ tâm lý ổn định và biết dặn dò mẹ phải luôn sống vui, mạnh mẽ trước mọi biến cố. "Thằng bé còn nhỏ nhưng đã sớm có những suy nghĩ như người trưởng thành", Cát Phượng nói.

Với tư cách quản lý của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất Dung Bình Dương của phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. "Tôi đã quản lý lỏng lẻo để xảy ra chuyện lùm xùm này. Cá nhân tôi không có lỗi nhưng là người quản lý của Kiều Minh Tuấn tôi đã có lỗi vì để ảnh hưởng tới nhà sản xuất và bộ phim. Tôi thừa nhận là phụ nữ khi đó tôi cũng ghen tuông, tức giận nên quên kiểm tra lại bài phỏng vấn của Tuấn trước khi cho đăng. Nếu tôi đủ tỉnh táo để kiểm tra lại bài báo đó trước khi xuất bản thì có lẽ mọi chuyện ồn ào đã không xảy ra", nữ diễn viên nói.

Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều đêm không ngủ được vì ồn ào tình cảm Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều đêm không ngủ được

Trước đó, tối 13/9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây sốc khi khẳng định họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim. Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẵn sàng hứng chịu mọi giông bão, có thể mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi công khai mối quan hệ này. Khi được hỏi, Cát Phượng không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn". Trưa 14/9, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bị bắt gặp cùng nhau đi Đà Nẵng giữa scandal. Một số người cho rằng Cát Phượng đứng sau "đạo diễn" mọi chuyện, giúp PR phim mới của chồng. Sự việc này khiến nữ diễn viên hài bức xúc lên án kẻ bôi nhọ cô.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, kém Cát Phượng 18 tuổi. Cả hai đã đăng ký kết hôn và chung sống như vợ chồng nhiều năm nay. Mối tình lệch tuổi của cặp đôi từng được nhiều người ngưỡng mộ. Kiều Minh Tuấn cũng có quan hệ tốt với bé Bom - con riêng của vợ.