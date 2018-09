Kiều Minh Tuấn né tránh An Nguy trong lần đầu xuất hiện giữa scandal

Trong buổi công chiếu phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' vào tối 17/9 tại Hà Nội, Kiều Minh Tuấn diện vest xanh trẻ trung khi xuất hiện cùng ca sĩ Will và diễn viên nhí Hữu Khang. Đây là lần đầu tiên anh lộ diện trước công chúng giữa ồn ào tình cảm với An Nguy. Cách đây 5 ngày, Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến không ít khán giả ngạc nhiên bởi thừa nhận đang yêu nhau. Cặp đôi khẳng định không dùng tình yêu để PR cho dự án 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' mà cả hai đảm nhận vai tình nhân.