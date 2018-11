Kiều Minh Tuấn đã hoàn 900 triệu cát-xê sau scandal yêu An Nguy

Nhà sản xuất Dung Bình Dương xác nhận Cát Phượng - vợ kiêm quản lý của Kiều Minh Tuấn - đã xin lỗi và hoàn trả cát-xê nhưng bà không rút đơn kiện.

Sau hơn một tháng gửi đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây scandal tình ái, làm ảnh hưởng tới doanh thu của phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, nhà sản xuất Dung Bình Dương công bố bà vừa nhận được khoản tiền 900 triệu đồng cát-xê đóng phim do Kiều Minh Tuấn trả lại.

"Cát Phượng là người chuyển tiền cho tôi. Sau khi chuyển, cô ấy nói 'Với tư cách là người quản lý của Kiều Minh Tuấn, tôi muốn hoàn lại tiền cát-xê cho nhà sản xuất, coi như lời xin lỗi chân thành nhất của Tuấn", bà Dung Bình Dương chia sẻ.

Bà Dung Bình Dương - nhà sản xuất phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con'.

Bà Dung Bình Dương kể, cuối tháng 10, vợ chồng Kiều Minh Tuấn đến công ty gặp bà để trực tiếp nói lời xin lỗi và giải thích về những hiểu lầm giữa đôi bên. Trong buổi gặp, Kiều Minh Tuấn nhận sai khi phát ngôn không kiểm soát về mối quan hệ tình cảm với bạn diễn An Nguy, khiến bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con bị ảnh hưởng về mặt doanh thu. "Tuấn nói: 'Em có lỗi khi bây giờ mới đến gặp chị. Nhiều lần chị gọi nhưng em bận quay phim chưa trả lời được. Em không biết phim lời hay lỗ nhưng em thấy bản thân mình có trách nhiệm lớn vì là diễn viên chính. Phát ngôn của em đã gây ảnh hưởng rất lớn'. Sau đó cậu ấy tặng tôi một bó hoa, mong tôi bỏ qua lỗi lầm. Cậu ta cũng ngỏ ý muốn hoàn lại tiền cát-xê 900 triệu đồng vì nhận thấy đó mới là cách xin lỗi chân thành nhất", bà Dung Bình Dương cho biết.

Nhà sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con dự định sẽ dùng số tiền Kiều Minh Tuấn trả lại để làm từ thiện. Tuy vậy, bà Dung Bình Dương không có ý định rút đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Bà hy vọng sẽ gặp hai diễn viên tại buổi hòa giải ở tòa.

Nhà sản xuất phim tiết lộ, trong đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy, bà yêu cầu hai diễn viên phải hoàn lại tiền cát-xê đóng phim và đền bù thiệt hại hợp đồng 8%, có trách nhiệm bồi thường tổn thất, uy tín thương mại cho nhà sản xuất. Luật sư Lê Trạch Giang - đại diện của bà Dung Bình Dương - cho hay scandal của Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim và uy tín của nhà sản xuất nhưng bà Dung Bình Dương chỉ yêu cầu bồi thường tượng trưng 1 triệu đồng cho tổn thất uy tín thương mại. "Con số này để chứng minh công ty chúng tôi không khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì tiền", ông Giang nói.

Trong khi Kiều Minh Tuấn chủ động xin lỗi nhà sản xuất phim thì An Nguy chưa có động thái nào đáng kể. Bà Dung Bình Dương cho biết đã nhiều lần cố gắng liên lạc với nữ diễn viên nhưng không được. Mới đây bà Dung Bình Dương nhận được tin nhắn xin lỗi từ An Nguy. "Cô ấy chỉ thừa nhận scandal xảy ra do bản thân bộc phát, thiếu kiềm chế cảm xúc chứ không nói gì nữa", bà Dung nói.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM hôm 14/10 để giãi bày về scandal tình cảm liên quan tới An Nguy.

Hôm 14/10, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM để giãi bày về scandal tình ái của nam diễn viên và bạn diễn An Nguy. Trong buổi gặp, Kiều Minh Tuấn nhận sai và gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con là bà Dung Bình Dương. Tuy nhiên, khi đó bà Dung Bình Dương cho rằng lời xin lỗi này là "giả dối, không thật lòng". Bà Dung Bình Dương cho rằng Kiều Minh Tuấn phải thanh minh sớm hơn, không nên đợi phim chiếu xong mới đính chính. Nhà sản xuất khẳng định dù Kiều Minh Tuấn xin lỗi bà theo cách thức nào, bà vẫn khởi kiện để bảo vệ danh dự cá nhân.

Bà Dung Bình Dương thông tin thêm, sau hơn 2 tuần công chiếu, tổng cộng phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con chỉ đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng, trong khi số tiền nhà sản xuất đã đầu tư là 25 tỷ đồng. Theo bà Dung Bình Dương, khi scandal Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nổ ra, khán giả đã quay lưng, tẩy chay phim vì cho rằng nhà sản xuất dàn dựng mọi chuyện để PR. Bà Dung Bình Dương khẳng định, êkíp làm phim và nhà sản xuất không hề biết gì về cuộc trả lời phỏng vấn của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Hai diễn viên thừa nhận đã phát ngôn thiếu kiểm soát, đẩy sự việc đi quá xa. Điều này vi phạm điều khoản hợp đồng nên nhà sản xuất đã khởi đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy lên Tòa án nhân dân quận 7, TP HCM.

Sau lùm xùm của chồng trẻ, Cát Phượng cho biết cô sẽ quản lý Kiều Minh Tuấn chặt chẽ hơn để không xảy ra các sự cố truyền thông trong tương lai. "Hiện bất cứ phát ngôn gì của Kiều Minh Tuấn đều phải thông qua người quản lý là tôi", Cát Phượng nói.