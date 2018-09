Kiều Anh: 'Tôi không dám bỏ đi nữa vì sợ chồng cho đi luôn'

Ca nương Kiều Anh từ bỏ thói quen xách vali đi mỗi khi giận chồng vì sợ cách này không còn tác dụng nữa.

- Phụ nữ sau khi lấy chồng thường có nhiều thói quen thay đổi. Với chị thì sao?

- Lúc yêu thì tôi 'nai nai' hơn bây giờ. Từ khi cưới nhau, chồng tôi hay kêu là "Sao ngày xưa em không đanh đá mà bây giờ em đanh đá thế?” (cười). Dù vậy, chồng tôi vẫn rất chiều vợ. Trở thành vợ chồng đồng nghĩa với việc tôi và anh Quỳnh (tên chồng Kiều Anh) có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Đôi khi, tôi mang những áp lực công việc và cuộc sống bên ngoài về và thể hiện ở nhà hơi nhiều quá. Hiện tại tôi đang cố gắng tiết chế bản thân.

Ngoài tính đanh đá hơn, tôi thấy mình bình tĩnh hơn trước. Ngày xưa tôi có thể cãi nhau với chồng và giận dỗi rất lâu vì những chuyện linh tinh nhưng bây giờ thì không thế nữa. Tôi hiểu ra thứ nhất là chúng tôi đã cưới nhau rồi và thứ hai là tôi không còn là cô gái 18-19 tuổi như xưa nữa. Tôi thấy mình trưởng thành, phụ nữ hơn khi biết chăm lo cho gia đình.

*Video: Kiều Anh nói về lý do thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau khi lấy chồng Kiều Anh: 'Ông xã thích tôi lúc béo hơn lúc gầy'

- Ông xã chị từng chia sẻ từ khi cưới nhau, chị rất hay giận dỗi, thậm chí từng xách vali bỏ nhà đi. Chị giải thích gì về điều này?

- Tính cách của tôi khá bốc đồng và cái gì cũng hơi quá, chẳng hạn người khác vui một thì mình vui hai - ba, người khác buồn một thì mình buồn hai - ba, giận cũng như thế. Tôi biết đó là điều không hay lắm. Phụ nữ thông minh khi giận dỗi sẽ biết tăng dần các cấp độ biểu hiện để người đàn ông biết là tình hình đang nguy hiểm đến đâu. Giờ tôi không còn xách vali ra khỏi nhà mỗi lần giận dỗi bởi tôi hiểu rằng nếu tiếp tục bỏ đi thì chồng sẽ chán và để cho mình đi luôn. Anh ấy biết là đi rồi sẽ về, rồi vài ngày nữa lại đi và rồi sẽ lại về thì mình sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để dọa chồng nữa. Tôi nghĩ dùng một cách quá nhiều lần thì phải đổi sang cách khác. Vì vậy, tôi bây giờ chỉ khi nào giận quá mới bỏ ra ngoài ghế sofa nằm ngủ rồi đợi chồng ra lôi vào phòng chứ không bỏ đi nữa.

- Những vụ cãi nhau của vợ chồng chị thường bắt nguồn từ đâu?

- Chắc phải vài tháng rồi chúng tôi không cãi nhau nên tôi cũng không còn nhớ chính xác lý do là gì nữa. Nhưng vợ chồng tôi cãi nhau thường cũng chỉ vì những lý do nhỏ nhặt như chọn mãi không biết ăn gì, không biết đi đâu hoặc do tôi cứ nhắc mãi một vấn đề nào đó.

Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh.

- Gia đình ông xã phản ứng thế nào khi chị từng nói lời muốn chia tay khi cãi nhau với chồng?

- Con gái kể cả khi yêu hay đã cưới đều hay nói những câu ấy nhưng mục đích không phải để mối quan hệ chấm dứt tại chỗ mà là để xem người đàn ông của mình phản ứng như thế nào. Nếu anh ấy đồng ý thì mình sẽ thất vọng và nghĩ "Ôi thôi chết rồi, anh ấy nói thế nghĩa là anh ấy không cần mình nữa”. Nhưng khi chồng không đồng ý thì tôi biết là mình đang có vị trí quan trọng trong lòng anh ấy. Tôi không hề có ý định chia tay nên không bao giờ nói câu ấy trước mặt gia đình chồng mà chỉ thể hiện như vậy khi chỉ có hai vợ chồng với nhau.

- Lấy chồng khi mới hơn 20 tuổi, chị thấy hôn nhân thế nào?

- Chưa có điều gì khiến tôi cảm thấy 'vỡ mộng' vì hiện tại hai vợ chồng tôi đều sống thoải mái, không phải rập khuôn với nhịp điệu đi làm 8 tiếng rồi về nấu nướng, dọn dẹp. Chúng tôi đều có đam mê để theo đuổi và có sở thích để phục vụ đời sống tinh thần của bản thân. Tôi hy vọng những niềm vui này sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian xa hơn nữa.

*Video: Đám cưới ngoài trời của ca nương Kiều Anh hồi tháng 12/2015 Đám cưới ngoài trời của ca nương Kiều Anh

- Người ta nói 'Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày'. Sau khi kết hôn, chị chăm chút việc bếp núc như nào để giữ chồng?

- Vợ chồng tôi đều rất bận, nhiều hôm 8-9h tối mới về đến nhà nên không có nhiều thời gian đi chợ hay nấu nướng. Khi nào chồng không thể đưa tôi đi chợ, anh ấy cũng sẽ không cho tôi vào bếp vì sợ vợ buồn và mệt khi phải đi chợ, nấu cơm một mình. Những lúc như vậy, anh ấy thường thuyết phục tôi chờ chồng về đón rồi cùng đi ăn ở ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tranh thủ nấu cơm mỗi khi có thời gian. Anh Quỳnh sau khi lấy vợ đã tăng 7kg nhờ có vợ chăm. Anh ấy từng nói đùa rằng không thích ăn cơm ở nhà vì mỗi lần như vậy, anh ấy sẽ ăn rất nhiều và tăng cân.

- Sau hơn 1 năm chung sống, điều gì ở chồng khiến chị cảm thấy trân trọng nhất?

- Ông xã tôi rất chu đáo trong việc chăm sóc vợ và người thân. Khi nghe thấy ông ho, anh ấy đang xem phim hay dở việc gì cũng bỏ đó để chạy vào xem ông bị làm sao rồi vuốt lưng cho ông. Hoặc khi hai vợ chồng ở ngoài hàng và tôi vô tình nói "Ôi sao cốc nước này lạnh thế!", anh ấy sẽ ngay lập tức nhờ nhân viên bỏ bớt đá hoặc đổi cho tôi cốc khác. Sự tỉ mỉ trong mọi hành động càng khiến tôi trân trọng anh ấy.

- Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu luôn khiến các ông chồng đau đầu. Ông xã phản ứng thế nào khi chứng kiến chị và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn?

- Anh ấy từng nhiều lần bênh tôi dù tôi đã nói với anh: "Thôi, anh đừng bênh em vì người đàn ông quá bênh vợ sẽ khiến mối quan hệ của anh ấy và mẹ bị ảnh hưởng". Mỗi lần như vậy, chồng tôi đều nói rằng thực ra anh không bênh mà chỉ đứng ra thay mặt vợ giải thích cho mẹ hiểu những chuyện hiểu lầm, chưa rõ đúng sai. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông xã cũng bênh tôi. Anh ấy sẽ góp ý nếu tôi sai. Tôi cảm thấy anh ấy công tâm chứ không hoàn toàn bênh ai cả.

Kiều Anh bên mẹ chồng - bà Văn Thùy Dương, con gái giáo sư Văn Như Cương.

- Vợ chồng chị dự định như thế nào về việc sinh em bé?

- Mọi người cũng giục nhưng vợ chồng tôi chưa vội vì đều biết tuổi của mình đang còn trẻ và sức khỏe của mình như thế nào. Chúng tôi chưa lo lắng về chuyện có em bé, nhưng bây giờ mà có tin vui thì hai vợ chồng cũng sẽ rất hạnh phúc đón nhận đứa con đầu lòng.

- Chị làm thế nào khi bị những người xung quanh thúc giục chuyện con cái?

- Khi được hỏi lần đầu, tôi thường giải thích là “Cháu chưa có em bé vì vợ chồng cháu kế hoạch" nhưng nếu người đó hỏi đến lần thứ 4, thứ 5 thì tôi chỉ nói "Bọn cháu chưa". Tôi cảm thấy không vui lắm trước những ánh mắt nhìn mình theo kiểu "Liệu có phải không đẻ được không nhỉ?" nhưng rồi cũng cho qua vì nghĩ rằng miễn là sau này mình vẫn có con thì mình cũng chẳng ngại vấn đề gì cả.

- Ông xã và gia đình chồng hỗ trợ chị như thế nào khi thực hiện MV 'Một lần sau cuối' vừa ra mắt?

- Gia đình chồng ủng hộ tôi rất nhiều, không chỉ ở sản phẩm âm nhạc này mà cả con đường âm nhạc nữa. Mỗi khi cả nhà đi xem liveshow do các anh chị đồng nghiệp của tôi thực hiện, mọi người trong gia đình đều nói con hãy cố gắng làm được một liveshow như thế. Chỉ cần nghe lời nói như vậy, tôi đã thấy mình được ủng hộ rồi. Ông xã lúc nào cũng ở bên hỗ trợ tôi từ khi đặt bài đến những ngày quay và ra mắt MV. Sự hỗ trợ anh ấy dành cho tôi bao gồm cả tâm tư, tình cảm đến vật chất, thể lực.

*Video: MV 'Một lần sau cuối' của ca nương Kiều Anh MV 'Một lần sau cuối' của ca nương Kiều Anh

Video: Thanh Tùng