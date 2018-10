Kiến An không bỡ ngỡ khi đóng cảnh cưỡng hiếp Ngọc Lan

Từng đóng cảnh 'nóng' với bạn diễn kém 26 tuổi nên khi thực hiện 'Trang trại hoa hồng', nam diễn viên không cảm thấy trở ngại gì.

Bên cạnh vai Thiếu tướng Phan Minh của Hậu duệ mặt trời bản Việt, diễn viên Kiến An gần đây gây ấn tượng bởi vai ông Mạnh trong phim truyền hình Trang trại hoa hồng. Nhân vật này được miêu tả là một tên chủ tịch xã dâm đãng, thiếu đạo đức, nhiều mánh khóe để tiến thân. Bên cạnh việc xu nịnh cấp trên, ông ta áp dụng chiêu "đẩy xuống sông rồi kéo lên bắt chịu" với người dân. Đây là chính là kẻ cản trở con đường hoàn lương của những người từng dính vào vòng lao lý mong muốn cuộc sống tốt đẹp.

Kiến An thủ vai ông Mạnh trong 'Trang trại hoa hồng'.

Trong phim này, diễn viên Kiến An có một số cảnh "nóng" với Băng Khuê và Ngọc Lan. Nam diễn viên sinh năm 1959 cho biết, trước mỗi cảnh nóng, anh đều trao đổi kỹ với các bạn diễn để tạo sự thân quen, tin tưởng. Từ đó, anh hỏi ý kiến bạn diễn xem mình được phép diễn đến mức nào để họ không thấy bị khó chịu. Ở cảnh "ăn nằm" với Băng Khuê, Kiến An cố gắng không đụng chạm đến người bạn diễn nhưng vẫn khiến khán giả cảm nhận được đây là cảnh chăn gối vụng trộm bằng những động tác hình thể. Trước khi quay cảnh ông Quang cưỡng hiếp Hoa (Ngọc Lan) ở vườn chuối, Kiến An trao đổi kỹ để xem mình được phép "hành động" tới đâu rồi mới diễn.

Chia sẻ về trở ngại khi đóng cảnh nóng với Ngọc Lan - bạn diễn kém mình 26 tuổi - Kiến An cho biết: "Tôi từng có cảnh cưỡng hiếp trong phim Đường chân trời nên đến phim này, tôi không thấy bỡ ngỡ lắm. Hơn nữa, Ngọc Lan là diễn viên chuyên nghiệp nên việc chênh lệch tuổi tác cũng không thành vấn đề. Tôi và Lan đã dàn dựng, kết hợp để có được những khuôn hình chân thực nhất và chỉ cần quay một lần là thành công".

Kiến An thực hiện cảnh cưỡng hiếp Ngọc Lan một lần là thành công.

Trước vai ông Mạnh trong Trang trại hoa hồng, diễn viên Kiến An từng trải qua nhiều vai phản diện, đểu trác, dâm đãng trên màn ảnh nhỏ. Chính vì vậy, anh không gặp bất kỳ khó khăn nào khi thể hiện nhân vật này. Khi được hỏi về phản ứng của khán giả xung quanh các vai phản diện, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không biết các đồng nghiệp khác như thế nào chứ tôi đi tới đâu, từ thành thị tới thôn quê thậm chí vô rừng gặp các cháu kiểm lâm hay ra sang Mỹ, Australia gặp kiều bào... cũng được khán giả niềm nở chào đón. Có lẽ họ đều cảm nhận được tôi là người hoạt bát, dễ gần ở ngoài đời".

Diễn viên Kiến An và bà xã tại đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương hồi tháng 9/2018.

Kiến An sinh năm 1959 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Hoa. Anh xuất thân là ca sĩ của đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn và bén duyên lĩnh vực phim ảnh cách đây gần 20 năm. Anh từng tham gia các phim truyền hình: Hướng Nghiệp, Ám ảnh Xanh, Cù lao lúa, Cô gái xấu xí, Người đứng trong gió... Ở lĩnh vực điện ảnh, anh cũng ghi dấu ấn với: Cô hầu gái, Sắc đẹp ngàn cân, Nữ đại gia... Hiện tại, Kiến An vẫn thỉnh thoảng đi hát để thỏa nỗi nhớ nghề.