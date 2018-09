Khởi My xì tin, Vân Trang sexy đi event

Trong khi Vân Trang rất quyến rũ, Khởi My lại chọn phong cách xì tin với lối ăn mặc hiphop. Ca sĩ sinh năm 1988 cũng tạo dáng rất nhí nhảnh. Khởi My là cái tên có mặt ở nhiều đề cử với ca khúc 'Người yêu cũ'. Đây là 'tập 2' của bài hit đình đám 'Gửi cho anh', được các bạn trẻ rất yêu thích trong năm qua. Khởi My chiến thắng ở hạng mục 'Video phim ca nhạc có lượt xem nhiều nhất'.