Khởi My xấu xí khi đóng người ở

Ban đầu Khởi My rất lo lắng vì đây mới là lần thứ hai cô chạm ngõ điện ảnh, lại còn đóng chung với toàn cô chú anh chị dày dặn kinh nghiệm như Hoài Linh, Thu Trang, Tấn Beo... Tuy nhiên, khi đến trường quay Khởi My thấy họ rất cởi mở, tận tâm hướng dẫn cho cô. Ngoài ra, một phần tính cách nhân vật cũng giống Khởi My nên cô nhập vai rất nhanh.