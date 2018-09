Khởi My: 'Tôi thấy showbiz hỗn độn'

Giọng ca 'Người yêu cũ' cho biết ban đầu, bản thân có cái nhìn khá bi quan về ca hát nhưng chính nghề đã chọn cô và nữ ca sĩ vui mừng vì nhận được sự yêu mến của khán giả.

Tối qua (3/4), Khởi My tham gia chương trình MStory được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Nữ ca sĩ có những giây phút vui vẻ, thoải mái trò chuyện cùng nam MC Minh xù về cuộc sống và chặng đường đến với nghệ thuật. Cô cho biết: "Lúc mới học xong, lên thành phố, em có cái nhìn bi quan về ca hát và thấy showbiz hỗn độn. Với em, cái gì mang lại sự rắc rối, bắt mình phải đánh đổi là em từ bỏ. Tuy nhiên, chính nghề đã chọn em. Em thấy người nghệ sĩ nào cũng xứng đáng nhận được giải thưởng vì họ hy sinh cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho nghệ thuật".

MC Minh xù và Khởi My có những giây phút trò chuyện vui vẻ, thoải mái với nhau.

Khi nhận được câu hỏi của MC Minh xù rằng Khởi My có cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy với hành trình làm nghệ thuật của mình, nữ ca sĩ tự tin trả lời cho tới thời điểm hiện tại, cô thấy vui vì bản thân thực hiện được những mục tiêu đặt ra là đứng trên sân khấu ca hát, nghe tiếng vỗ tay và được khán giả yêu mến. "Với em, chỉ cần đạt được mục tiêu đặt ra đã là hạnh phúc. Tính em con trai và đàn ông, nghĩ cái gì là phải làm được, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định", Khởi My cho biết.

Trong suốt chương trình, giọng ca Người yêu cũ tỏ ra là một cô nàng hoạt ngôn, tinh nghịch và không kém phần "quậy". Cô không ngừng trêu trọc MC Minh xù và còn tự tin thể hiện khả năng catwalk khi nhận lời thách thức của anh. Nữ ca sĩ cho biết quan điểm sống của bản thân cũng giống như tính cách hằng ngày. Cô là một người lạc quan, rất hiếm khi buồn hay chia sẻ nỗi lòng với người khác. Khi không vui, Khởi My thường nghe nhạc, xem gameshow hoặc chỉ cần "được ăn là hết buồn".

Nữ ca sĩ gửi lời chào do cô tự "sáng tác" tới khán giả theo dõi chương trình.

Theo nữ ca sĩ, cuộc sống có những điều trải qua không thể lường trước được. Nhưng mỗi người phải biết cách để nó qua đi nhẹ nhàng, lấy đó làm động lực, kinh nghiệm để không vấp phải lần nữa. Như vậy, các bạn trẻ mới có thể trưởng thành. "Cuộc sống có những cái tới với mình, không nắm bắt nó sẽ tuột mất nhưng cũng không nên nắm bắt vội vàng", Khởi My cho biết.

Bên cạnh những giờ phút tâm sự, trả lời câu hỏi của khán giả, Khởi My còn thể hiện những bản hit như Breakup, Nếu ngày ấy, Dễ thương, Vì sao, Trải qua. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, giọng ca Người yêu cũ thẳng thắn cho biết trong cuộc sống nghệ thuật của mình, cảm xúc tới đâu, làm tới đó và phải "cảm" được một tác phẩm, mới có thể hát. Tuy nhiên, sắp tới, cô sẽ ra mắt khán giả một bài hát do Bùi Công Nam - thí sinh của Sing my song sáng tác.

Khởi My hát và nhảy điêu luyện khi trình diễn ca khúc Dễ thương.

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

Thu Ngân