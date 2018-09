Khởi My thân mật đi event với bạn trai

Cả Khởi My lẫn Kelvin Khánh đều khẳng định họ chỉ là bạn thân, nhưng một người bạn của cả hai tiết lộ, họ không muốn công khai mối quan hệ vì sợ ồn ào. Thời điểm này Khởi My đang là cái tên rất hot với giới trẻ, còn nhóm nhạc La Thăng của Kelvin Khánh cũng được yêu thích. Khởi My - Kelvin Khánh từng 'gây sốt' với hai MV 'Gửi cho anh' và 'Người yêu cũ'. Trong đó, Kelvin đóng vai người yêu của Khởi My từ khi họ còn học sinh, sau đó anh đi du học và nhiều năm sau đó họ gặp lại trong một công ty với hai vai trò giám đốc - nhân viên.