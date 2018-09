Khởi My livestream chia sẻ chuyện đám cưới

Nữ ca sĩ cho biết sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trước đám cưới và cùng ông xã Kelvin Khánh đi phượt sau hôn lễ.

Tối ngày 8/10, Khởi My livestream trò chuyện với fan về đám cưới. Nữ ca sĩ cho biết đã chuẩn bị đầy đủ tư trang để thực hiện kế hoạch phượt khắp Việt Nam sau ngày vu quy. Cô cũng hứa đi đến đâu sẽ livestream ở đó cho mọi người xem.

Khởi My vui vẻ trò chuyện cùng fan.

Các fan đều rất háo hức trước đám cưới của thần tương. Nhiều người còn nhiệt tình đề nghị Kelvin Khánh và Khởi My làm đám cưới ở quán bar, karaoke... Nữ ca sĩ bật mí hôn lễ sẽ diễn ra trong không khí ấm cúng và ít khách mời. Theo giọng ca "Người yêu cũ", bữa tiệc mừng cô về nhà chồng quan trọng là giữ được sự thân mật và vui vẻ. Ngoài ra, khởi My cũng thông báo trước khi lên xe hoa, sẽ cho ra mắt bài hát mới và trở lại với dòng nhạc ballad sở trường. Trong buổi livestream, cô đã hát một đoạn ca khúc để fan thưởng thức.

Đám cưới của Khởi My và Kelvin Khánh được nhiều fan trông đợi.

Đoạn video của Khởi My nhận được 501.000 views, 38.000 comment, 2.050 shares. Hầu hết các fan đều gửi lời chúc mừng cũng như háo hức trước đám cưới của Khởi My. Họ còn không ngừng tò mò về sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của cô. Nickname Yến Phương viết: "Chế sắp lên xe hoa rồi. Chúc chế trăm năm hạnh phúc nha!". Hay nickname Trang My bày tỏ sự phấn khích: "Team cướp váy cưới, cướp áo vest, cướp nhẫn cưới, luôn yêu My và Khánh!".

Thu Ngân