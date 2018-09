Khởi My có nhiều động lực làm việc hơn sau đính hôn

Tối 18/6, nhạc hội MTV Connection với chủ đề 'Brand new you' diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM), với sự tham gia của Khởi My, Đông Nhi, Thái Trinh... Xuất hiện trong chương trình, Khởi My mặc gợi cảm, cá tính.