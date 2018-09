Khoảnh khắc sao Việt tranh thủ ngủ gật vì mệt mỏi

Để thực hiện MV 'Keep me in love', Hồ Ngọc Hà và ê kíp phải quay hình liên tục gần 30 tiếng đồng hồ. Sản phẩm âm nhạc này có sự tham gia của 5 người mẫu nữ, 6 vũ công và 16 người mẫu nam nên khâu trang điểm, làm tóc tốn rất nhiều thời gian. Những lúc chờ sắp xếp bối cảnh, Hồ Ngọc Hà phải tranh thủ chợp mắt để giữ được sự tỉnh táo.