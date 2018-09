Khoảnh khắc đẹp của 'Bài hát yêu thích' tháng 6

“Where did we go wrong” là bài hát tên tiếng Anh duy nhất trong chương trình, được đôi song ca từ top 4 Vietnam Idol, Đông Hùng - Phương Linh thể hiện tình cảm. Sự trình diễn xuất sắc khẳng định thành công cho 2 bạn trẻ này trong tương lai gần.