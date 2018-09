Khánh Thi 'ghen tỵ' với Sơn Ngọc Minh

Trong thời điểm ca sĩ trẻ ít dám phát hành album vì sợ lỗ, Sơn Ngọc Minh vẫn quyết định làm album gồm bộ music video collection như một cách lưu giữ kỷ niệm của mình với nghề ca hát. Album gồm 6 MV đã phát hành và hai ca khúc mới, trong đó có 'Đừng buồn tôi ơi' của Nguyễn Hoàng Duy được Đỗ Hiếu hòa âm rất thời thượng. Trong album, ca khúc chủ đề 'Only you' có thể xem là hit của Sơn Ngọc Minh. Sau hai tháng ra mắt, bản pop pha trộn R&B này được nhiều khán giả yêu thích. Nam ca sĩ cũng xử lý điêu luyện hơn so với trước, với sự kết hợp ngẫu hứng cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Burin - đạo diễn Uyên Thư. Việc ra album vào thời điểm này cũng để đánh dấu một năm Sơn Ngọc Minh hoạt động tích cực, có nhiều single được đầu tư nghiêm túc.