Khánh Thi đầy sức sống sau tin đồn 'mất tích'

Biên đạo múa Việt kiều Mỹ Dumbo Nguyễn sinh năm 1989, từng đoạt nhiều giải nhất ở các cuộc thi nhảy tại Mỹ. Anh rất hào hứng và tự tin khi được mời về nước ngồi 'ghế nóng' chương trình mới mẻ này. Ngoài Dumbo và Trần Ly Ly, dàn giám khảo còn có ca sĩ Minh Hằng và biên đạo nước ngoài Alfredo. 'Vũ điệu đam mê - Got to dance' được thực hiện đầu tiên tại Anh, sau đó lần lượt là Mỹ, Anh, Australia, Đức, New Zealand, Hà Lan... Việt Nam là quốc gia tiên phong ở châu Á mua bản quyền và sản xuất chương trình. Cuộc thi dành cho mọi lứa tuổi với mọi thể loại cũng như mọi hình thứ tham gia, chính thức khởi động từ 6/2013. Chương trình lên sóng VTV3 từ 14/9 và kết thúc vào 28/12. 'Vũ điệu đam mê' gồm 3 tập Audition (vòng loại) và 11 liveshow truyền hình trực tiếp lúc 21h thứ bảy hàng tuần. Mỗi đêm có một đội bị loại sau khi ban tổ chức cộng 50% điểm số từ giám khảo và 50% điểm số từ bình chọn của khán giả. Đêm chung kết còn 3 đội (đơn, đôi, nhóm) tranh giải nhất, nhì, ba với giải thưởng dành cho quán quân lên đến 300 triệu đồng.