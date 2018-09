Khánh Thi bụng bầu lùm lùm đi tiệc cùng đại gia đình Phan Hiển

Đây là buổi tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Hoàng Mỹ An. Hoàng Mỹ An là Á quân Thử thách cùng bước nhảy. Cô đã sang Mỹ du học và phát triển sự nghiệp ca hát tại trung tâm Thuý Nga. Đợt này về nước, Hoàng Mỹ An tổ chức buổi tiệc để gặp gỡ họ hàng.