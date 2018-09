Khánh My: 'Tôi lên tiếng vụ Trường Giang vì không muốn bị đồn là người thứ ba'

Vài ngày trước Khánh My khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ cô là một trong những người đẹp từng được Trường Giang tán tỉnh, trong thời gian anh vẫn đang hẹn hò với Nhã Phương. Nữ diễn viên kể, cô quen biết Trường Giang từ 6 -7 năm trước, khi cả hai có dịp diễn chung một tiểu phẩm hài. Sau những lần đi ăn chung và trò chuyện, Trường Giang có cảm tình với Khánh My. Nghệ sĩ hài từng nói thẳng với cô: "Anh mê gái đó, anh rất thích em, em đẹp mà". Tuy nhiên, nữ diễn viên không đáp lại tình cảm của nghệ sĩ hài vì cảm thấy Trường Giang không phải gu của mình và bản thân cô không muốn làm người thứ ba. Theo Khánh My, cô đã khuyên Trường Giang nên đối xử tốt và trân trọng Nhã Phương. Sau một thời gian "cưa cẩm" Khánh My không thành, Trường Giang đã rút lui. Diễn viên phim Trót yêu xác định thời điểm cô được Trường Giang tán tỉnh là sau khi xảy ra vụ ồn ào với ca sĩ Quế Vân và trước khi anh quen Hoa khôi Nam Em.